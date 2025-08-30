Danija iš JAV pirks ir Ukrainai perduos oro gynybos sistemas „Patriot“

JAV valstybės departamentas pritarė sandoriui, kurio vertė siekia 8,5 mlrd. JAV dolerių. Už šią sumą bus įsigytos 6 „Patriot“ paleidimo sistemos, radaras, taikymosi sistemos ir raketos.
Danija ir kitos NATO narės siekia aprūpinti Ukrainą modernia ginkluote, kad sustiprintų jos gynybą nuo Rusijos atakų. Danija pati nenaudoja oro gynybos sistemų „Patriot“, todėl turi jas įsigyti iš JAV. Nyderlandai taip pat nupirko šių ginklų, kad sustiprintų Ukrainos oro gynybą.
Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat prašė „Patriot“ sistemų iš sąjungininkų Vakaruose, kad galėtų geriau apsaugoti savo miestus nuo Rusijos vykdomo bombardavimo.
JAV nelinkusi finansuoti papildomos ginkluotės tiekimą Ukrainai, todėl NATO partneriai perka amerikietiškus ginklus ir juos perduoda Ukrainos pajėgoms.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!