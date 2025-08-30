Naktį Ukrainoje – didžiulė rusų ataka: žuvo mažiausiai vienas žmogus

„Naktį priešas sudavė didžiulio masto smūgių“ Zaporižiai, platformoje „Telegram“ paskelbė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 22 buvo sužeisti, sakė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.
„Rusų smūgiai sunaikino privačių namų, apgadino daug objektų, įskaitant kavines, degalines ir pramonės įmones“, – sakė jis.
Anksti šeštadienį buvo atakuota ir Ukrainos centrinė Dnipropetrovsko sritis, sakė regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas. Jis pranešė apie smūgius Dnipre ir Pavlohrade.
„Regionas patiria didžiulio masto ataką. Girdimi sprogimai“, – „Telegram“ parašė S. Lysakas. Jis paragino gyventojus būti slėptuvėse.
Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, Dnipropetrovskas dažniausiai išvengdavo intensyvių karo veiksmų. Tačiau antradienį Kyjivas pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį.
Apie tai, kad Rusijos pajėgos įžengė į Dnipropetrovsko sritį, į kurią Kremlius nėra pareiškęs oficialių teritorinių pretenzijų, Maskva pirmą kartą pranešė liepos mėnesį. Vėliau ji tvirtino šioje srityje užėmusi kelis kaimus.
Dnipropetrovsko srities nėra tarp Ukrainos regionų, kuriuos Maskva skelbia esant Rusijos teritorija – tai Donecko, Chersono, Luhansko, Zaporižios sritys ir Krymas.
Numušė 510 Rusijos dronų
Kaip socialinėje platformoje „Telegram“ paskelbė Ukrainos karinės oro pajėgos, naktį iš penktadienio į šeštadienį Ukrainos pajėgos numušė 510 Rusijos dronų ir 38 raketas.
Rusijos ataka prasidėjo penktadienį 19 val. vakaro. Ji panaudojo smogiamuosius dronus ir raketas, kurios paleistos iš oro, žemės ir jūros.
Iš viso Ukrainos karinės oro pajėgos užfiksavo ir sekė 582 taikinius ore: 537 dronus „Shahed“ ir įvairias jų imitacijas, kurie buvo paleisti iš Kursko, Briansko, Milerovo, Oriolo, Šatalovo ir Primorsko Achtarsko; 8 balistines raketas „Iskander-M/KN-23“, paleistas iš Rostovo srities ir Krasnodaro krašto; 37 įvairių tipų raketas („Ch-101“, „Kalibr“, „Iskander-K“ ir „Ch-59“) paleistas iš Saratovo srities, Juodosios jūros ir laikinai okupuotų Zaporižios srities vietų.
Nuo atakos gynėsi Ukrainos aviacija, oro gynybos pajėgos, elektroninės kovos komandos, dronų operatoriai ir mobilios šaulių grupės.
Iki šeštadienio 9 val. ryto buvo numušti ar kitaip nukenksminti 548 taikiniai: 510 „Shahed“ dronai ir jų imitacijos, 6 balistinės raketos „Iskander-M/KN23“ ir 32 kruizinės raketos, įskaitant „Ch-101“, „Kalibr“, „Iskander-K“ ir „Ch-59“.
Penkios raketos ir 24 smogiamieji dronai pataikė septyniose vietovėse, o numuštų taikinių nuolaužos nukrito dar 21 vietovėje.
