Ukraina smogė Rusijai: užsidegė stotis, pumpavusi kurą Rusijos kariuomenei

Operacijoje dalyvavo raketinių pajėgų ir artilerijos daliniai bei nepilotuojamų sistemų pajėgos, bendradarbiaudami su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgomis ir Ukrainos saugumo tarnyba.
Užfiksuotas gaisras
„Objekto teritorijoje užfiksuotas gaisras. Smūgio rezultatai tikslinami“, – nurodė Generalinis štabas.
Teigiama, jog stotis per pagrindinius naftos produktų vamzdynus pumpuoja dyzelinį kurą, skirtą, be kita ko, Rusijos kariuomenės poreikiams. Jos pajėgumas siekia apie 10,5 mln. tonų per metus.
