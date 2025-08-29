Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina smogė Rusijai: užsidegė stotis, pumpavusi kurą Rusijos kariuomenei

2025-08-29 14:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 14:10

Naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos transportavimo objektui Briansko srityje. Apie tai „Facebook" paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, rašo „Ukrinform".

Ukraina smogė Rusijai: užsidegė stotis, pumpavusi kurą Rusijos kariuomenei (nuotr. Telegram)

Naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos transportavimo objektui Briansko srityje. Apie tai „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, rašo „Ukrinform“.

0

Operacijoje dalyvavo raketinių pajėgų ir artilerijos daliniai bei nepilotuojamų sistemų pajėgos, bendradarbiaudami su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgomis ir Ukrainos saugumo tarnyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užfiksuotas gaisras

„Objekto teritorijoje užfiksuotas gaisras. Smūgio rezultatai tikslinami“, – nurodė Generalinis štabas.

Teigiama, jog stotis per pagrindinius naftos produktų vamzdynus pumpuoja dyzelinį kurą, skirtą, be kita ko, Rusijos kariuomenės poreikiams. Jos pajėgumas siekia apie 10,5 mln. tonų per metus.

