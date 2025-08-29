Rusijos veiksmai šokiruoja: papasakojo, kaip jie elgiasi su žuvusių ukrainiečių kūnais

Pasak jos, rusai nesilaiko Ženevos konvencijos reikalavimų ir nelaiko kūnų specialiuose šaldytuvuose, todėl vėliau gerokai apsunkinamas identifikavimo procesas.
„Asmeniškai vedžiau derybas dėl kūnų grąžinimo – su Rusijos Federacija labai sunku dirbti, nes nėra jokio tiesioginio dialogo. Viskas vyksta per tarpininkus, procesas vilkinamas, o tai dar labiau apsunkina identifikaciją“, – sakė L. Denysova.
Kūno dalys atsiduria skirtinguose maišuose
Ji paaiškino, kad pagal tarptautines normas žuvusiųjų kūnai turi būti laikomi tinkamomis sąlygomis. Atsakydama į klausimą, kokiomis sąlygomis rusai saugo ukrainiečių kūnus ir kokia yra jų būklė grąžinant, L. Denysova pabrėžė: „Viskas priklauso nuo to, kada mūsų karys žuvo. Rusija nelaiko kūnų šaldytuvuose. Ženevos konvencijos ir papildomi protokolai įpareigoja tarptautinio ginkluoto konflikto šalis gerbti žuvusiųjų kūnus – tinkamai juos laikyti arba kuo greičiau perduoti.“
Ir tęsė: „Visi jie buvo sudeginti. Kai gavau nuotraukas patvirtinimui, supratau – šeimai geriau prisiminti artimąjį gyvą, nei matyti tai, ką perduoda rusai. Tai labai skaudu. Kartais jie tiesiog surenka maišus iš mūšio lauko. Priklauso nuo apšaudymų – jei sprogsta mina, kūno dalys gali atsidurti skirtinguose maišuose“, – sakė L. Denysova.
