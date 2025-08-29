Kalendorius
Karas Ukrainoje

Rusijos veiksmai šokiruoja: papasakojo, kaip jie elgiasi su žuvusių ukrainiečių kūnais

2025-08-29 13:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 13:16

Rusija netinkamai laiko žuvusių Ukrainos karių kūnus – kai kurie iš jų yra sudegę, suniokoti, o kūno dalys gali būti sudėtos į skirtingus maišus. Apie tai „Kyiv 24“ eteryje pranešė Ukrainos žmogaus teisių apsaugos centro vadovė Liudmila Denysova.

Rusijos veiksmai šokiruoja: papasakojo, kaip elgiasi su žuvusių ukrainiečių kūnais (nuotr. SCANPIX)
17

Pasak jos, rusai nesilaiko Ženevos konvencijos reikalavimų ir nelaiko kūnų specialiuose šaldytuvuose, todėl vėliau gerokai apsunkinamas identifikavimo procesas.

Pasak jos, rusai nesilaiko Ženevos konvencijos reikalavimų ir nelaiko kūnų specialiuose šaldytuvuose, todėl vėliau gerokai apsunkinamas identifikavimo procesas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Asmeniškai vedžiau derybas dėl kūnų grąžinimo – su Rusijos Federacija labai sunku dirbti, nes nėra jokio tiesioginio dialogo. Viskas vyksta per tarpininkus, procesas vilkinamas, o tai dar labiau apsunkina identifikaciją“, – sakė L. Denysova.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Kūno dalys atsiduria skirtinguose maišuose

Ji paaiškino, kad pagal tarptautines normas žuvusiųjų kūnai turi būti laikomi tinkamomis sąlygomis. Atsakydama į klausimą, kokiomis sąlygomis rusai saugo ukrainiečių kūnus ir kokia yra jų būklė grąžinant, L. Denysova pabrėžė: „Viskas priklauso nuo to, kada mūsų karys žuvo. Rusija nelaiko kūnų šaldytuvuose. Ženevos konvencijos ir papildomi protokolai įpareigoja tarptautinio ginkluoto konflikto šalis gerbti žuvusiųjų kūnus – tinkamai juos laikyti arba kuo greičiau perduoti.“

Ir tęsė: „Visi jie buvo sudeginti. Kai gavau nuotraukas patvirtinimui, supratau – šeimai geriau prisiminti artimąjį gyvą, nei matyti tai, ką perduoda rusai. Tai labai skaudu. Kartais jie tiesiog surenka maišus iš mūšio lauko. Priklauso nuo apšaudymų – jei sprogsta mina, kūno dalys gali atsidurti skirtinguose maišuose“, – sakė L. Denysova.

po miltelių
po miltelių
2025-08-29 13:41
jo jo, kūnai turėjo būti gyvi ir gyvybingi, o pasirodo jie žuvę, siaubas
Atsakyti
vo tep
vo tep
2025-08-29 13:22
Visai išpyzdėjo banderonaciai.Tuoj užsimanys,kad kūnus išmaudytus,užbalzamuotus ąžuolo karstuose grąžintų.
Atsakyti
Kaip tai aktyvistei
Kaip tai aktyvistei
2025-08-29 13:44
TCK ir policijos veikla...girti apsvaigę nuo narkotikų vaikosi smurtaujama terorizuoja...tai normalu???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
