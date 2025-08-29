„Griebiasi šiaudo“: Europa svarsto galimybę sukurti buferinę zoną Ukrainoje

Vis dėlto iniciatyva sulaukia prieštaringų vertinimų: ji gali reikšti teritorinių nuolaidų reikalavimą iš Kyjivo ir kol kas neturi jo oficialios paramos. Jungtinės Valstijos šiose diskusijose aktyviai nedalyvauja.
Pasak leidinio, tai, kad Europos pareigūnai svarsto galimybę užblokuoti Ukrainos teritorijos dalį siekiant užtikrinti trapią taiką, atskleidžia NATO sąjungininkų neviltį.
„Jie griebiasi šiaudo“
Buvęs Pentagono pareigūnas Jimas Townsendas šią idėją sukritikavo: „Jie griebiasi šiaudo. Rusai nebijo europiečių. O jei jie mano, kad keli stebėtojai galės sustabdyti invaziją, jie klysta.“
Kai kurie Europos pareigūnai galimą buferinę zoną lygina ne su Korėjos demarkacine linija, o su Vokietijos padalijimu Šaltojo karo metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!