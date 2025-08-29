Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Griebiasi šiaudo“: Europa svarsto galimybę sukurti buferinę zoną Ukrainoje

2025-08-29 07:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 07:28

Europos diplomatai ir karo pareigūnai aptaria planą įkurti 40 kilometrų buferinę zoną tarp Ukrainos ir Rusijos fronto linijų. Šiame plane numatomas taikos palaikymo pajėgų dislokavimas, kad būtų kontroliuojamas ugnies nutraukimo režimas, rašo „Politico“.

„Griebiasi šiaudo“: Europa svarsto galimybę sukurti buferinę zoną Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
17

Vis dėlto iniciatyva sulaukia prieštaringų vertinimų: ji gali reikšti teritorinių nuolaidų reikalavimą iš Kyjivo ir kol kas neturi jo oficialios paramos. Jungtinės Valstijos šiose diskusijose aktyviai nedalyvauja.

0

Vis dėlto iniciatyva sulaukia prieštaringų vertinimų: ji gali reikšti teritorinių nuolaidų reikalavimą iš Kyjivo ir kol kas neturi jo oficialios paramos. Jungtinės Valstijos šiose diskusijose aktyviai nedalyvauja.

Pasak leidinio, tai, kad Europos pareigūnai svarsto galimybę užblokuoti Ukrainos teritorijos dalį siekiant užtikrinti trapią taiką, atskleidžia NATO sąjungininkų neviltį.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Jie griebiasi šiaudo“

Buvęs Pentagono pareigūnas Jimas Townsendas šią idėją sukritikavo: „Jie griebiasi šiaudo. Rusai nebijo europiečių. O jei jie mano, kad keli stebėtojai galės sustabdyti invaziją, jie klysta.“

Kai kurie Europos pareigūnai galimą buferinę zoną lygina ne su Korėjos demarkacine linija, o su Vokietijos padalijimu Šaltojo karo metais.

