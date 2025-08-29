Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Portugalija kirto Trumpui: jis elgiasi kaip „Rusijos agentas“

2025-08-29 07:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 07:23

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiuo metu elgiasi kaip „Rusijos agentas“, teikdamas pirmenybę Maskvai kare su Ukraina. Tai pareiškė Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, kalbėdamas jaunimo renginyje, praneša CNN.

Portugalija kirto Trumpui: jis elgiasi kaip „Rusijos agentas“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiuo metu elgiasi kaip „Rusijos agentas“, teikdamas pirmenybę Maskvai kare su Ukraina. Tai pareiškė Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, kalbėdamas jaunimo renginyje, praneša CNN.

REKLAMA
13

M. Sousa aptarė tarptautinę situaciją ir šiuolaikinius iššūkius. Jis pavadino D. Trumpą naujo tipo politiniu lyderiu, kuris yra labiau emocingas ir orientuotas į tiesioginį kontaktą be tarpininkų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau Portugalijos vadovas atkreipė dėmesį į pavojingą pasaulinės jėgų pusiausvyros poslinkį.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis veikia kaip Rusijos agentas“

„Yra viena ypatinga ir sudėtinga aplinkybė: pagrindinės supervalstybės lyderis, objektyviai vertinant, yra sovietų arba rusų agentas. Jis veikia kaip agentas“, – pareiškė M. Sousa.

REKLAMA

Jis pabrėžė, kad tai nėra „Aljansas, pagrįstas draugyste, ekonominiu, ideologiniu ar doktrininiu bendradarbiavimu“.

„Sakau, kad objektyviai naujoji JAV vadovybė strategiškai padeda Rusijos Federacijai“, – teigė Portugalijos prezidentas.

Jis taip pat pridūrė, kad naujoji JAV vadovybė „iš sąjungininkės virto konflikto arbitru“ – ir dar tokiu arbitru, kuris siekia derėtis tik su Rusija, neįtraukiant nei Ukrainos, nei Europos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV viceprezidentas mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas“ (nuotr. SCANPIX)
Vance‘as mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas“ (5)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV pasirengusios prisidėti prie Europos plano Ukrainai (9)
Ar Vakarai dar žino, kas jie yra? Putinas tuo metu nelaukia (nuotr. SCANPIX)
Ar Vakarai dar žino, kas jie yra? Putinas tuo metu nelaukia (99)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų