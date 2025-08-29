Portugalija kirto Trumpui: jis elgiasi kaip „Rusijos agentas“

M. Sousa aptarė tarptautinę situaciją ir šiuolaikinius iššūkius. Jis pavadino D. Trumpą naujo tipo politiniu lyderiu, kuris yra labiau emocingas ir orientuotas į tiesioginį kontaktą be tarpininkų.
Tačiau Portugalijos vadovas atkreipė dėmesį į pavojingą pasaulinės jėgų pusiausvyros poslinkį.
„Jis veikia kaip Rusijos agentas“
„Yra viena ypatinga ir sudėtinga aplinkybė: pagrindinės supervalstybės lyderis, objektyviai vertinant, yra sovietų arba rusų agentas. Jis veikia kaip agentas“, – pareiškė M. Sousa.
Jis pabrėžė, kad tai nėra „Aljansas, pagrįstas draugyste, ekonominiu, ideologiniu ar doktrininiu bendradarbiavimu“.
„Sakau, kad objektyviai naujoji JAV vadovybė strategiškai padeda Rusijos Federacijai“, – teigė Portugalijos prezidentas.
Jis taip pat pridūrė, kad naujoji JAV vadovybė „iš sąjungininkės virto konflikto arbitru“ – ir dar tokiu arbitru, kuris siekia derėtis tik su Rusija, neįtraukiant nei Ukrainos, nei Europos.
