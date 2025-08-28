Aukštas pareigūnas: Trumpas tiesiog nori baigti karą ir jam nebesvarbu, kaip

Apie tai leidiniui komentavo aukštas pareigūnas, kurio tapatybės leidinys neatskleidžia.
„Jis tiesiog nori, kad tai baigtųsi. Beveik nesvarbu, kaip“, – sako pareigūnas.
D. Trumpas anksčiau rugpjūtį Aliaskoje susitiko su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu. Po kelių dienų sekė susitikimas su Europos lyderiais ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
D. Trumpas sakė, kad norėtų, jog susitiktų V. Zelenskis ir V. Putinas. Tačiau panašu, kad šių derybų planavimas yra įstrigęs.
Nuo susitikimo su V. Zelenskiu išsisukinėja V. Putinas. Galiausiai naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija surengė didžiulę ataką prieš Ukrainą. Ataka sulaukė griežto Vakarų pasmerkimo.
Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas „nepatenkintas“, bet „nenustebęs“ dėl Rusijos smūgių Kyjivui
JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo nepatenkintas, bet nenustebęs dėl Rusijos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.
„Tai sužinojęs, jis buvo nepatenkintas, bet ir nenustebęs. Tai dvi šalys, kurios kariauja jau labai ilgą laiką“, – per spaudos konferenciją pareiškė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
Ukrainos pareigūnai anksčiau pranešė, kad per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti.
„Siaubingas ir tyčinis civilių žudymas. Rusai nesirenka užbaigti karo, tik naujus smūgius“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Tarp žuvusiųjų – trys vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.
„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.
Ukrainos oro pajėgų duomenimis, Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!