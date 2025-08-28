Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merzas rėžė be užuolankų: akivaizdu, kad Putino ir Zelensko susitikimas neįvyks

2025-08-28 21:51
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-28 21:51

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko susitikimas tikriausiai neįvyks.

Friedrichas Merzas (nuotr. Elta)

Friedrichas Merzas (nuotr. Elta)

1

Apie tai jis kalbėjo prieš susitikimą su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, rašo UNIAN.

F. Merzas pareiškė, kad Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės aptars karą Ukrainoje, „atsižvelgdamos į tai, kad susitikimas tarp prezidento Zelensko ir prezidento Putino, matyt, neįvyks, nepaisant praėjusią savaitę Vašingtone pasiekto susitarimo tarp Trumpo ir Putino“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Merzas taip pat pakomentavo rusų ataką, surengtą naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.

„Turime atsakyti į tokį beprecedentį puolimą. Atrodo akivaizdu, kad Putino ir prezidento Zelensko susitikimas neįvyks, nepaisant Putino ir JAV prezidento Trumpo susitarimo praėjusią savaitę. Tai akivaizdžiai neįvyks“, – pareiškė jis.

Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas „nepatenkintas“, bet „nenustebęs“ dėl Rusijos smūgių Kyjivui

JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo nepatenkintas, bet nenustebęs dėl Rusijos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.

„Tai sužinojęs, jis buvo nepatenkintas, bet ir nenustebęs. Tai dvi šalys, kurios kariauja jau labai ilgą laiką“, – per spaudos konferenciją pareiškė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

Ukrainos pareigūnai anksčiau pranešė, kad per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti.

„Siaubingas ir tyčinis civilių žudymas. Rusai nesirenka užbaigti karo, tik naujus smūgius“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Tarp žuvusiųjų – trys vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.

V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.

„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.

Ukrainos oro pajėgų duomenimis, Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą.

