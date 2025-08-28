Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skelbiama, kad rusai smogė „Bayraktar“ gamyklai netoli Kyjivo: Zelenskis kalbėjosi su Erdoganu

2025-08-28 21:46 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-28 21:46

Rusija naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį be kita ko smogė Turkijos įmonei ir Azerbaidžano ambasadai Kyjive, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

Skelbiama, kad rusai smogė „Bayraktar“ gamyklai netoli Kyjivo: Zelenskis kalbėjosi su Erdoganu (nuotr. SCANPIX)

Rusija naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį be kita ko smogė Turkijos įmonei ir Azerbaidžano ambasadai Kyjive, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

5

V. Zelenskis pranešė, kad kalbėjosi telefonu su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.

„Pasikeitėme nuomonėmis apie esamą situaciją ir aptarėme tolesnius diplomatinius žingsnius. Ukraina yra pasirengusi kalbėtis lyderių formatu, nes tai vienintelis veiksmingas formatas. Deja, būtent Rusija vengia to ir tęsia karą“, – sako V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paminėdamas naktinį Rusijos terorą prieš Ukrainą, V. Zelenskis pažymėjo, kad „buvo smūgių į Turkijos įmonę, Azerbaidžano ambasadą, Europos Sąjungos atstovybę, Britų tarybą, gyvenamuosius rajonus“.

Jis nepatikslino, kokia būtent Turkijos įmonė nukentėjo. Tačiau anksčiau Turkijos leidinys „Türkiye Gazetesi“ rašė, kad rusai smogė du smūgius ką tik pastatytai Turkijos bendrovės „Baykar“ (dronų „Bayraktar“ gamintojos) gamyklai netoli Kyjivo.

„Daug kalbėta apie saugumo garantijas. Prezidentas E. Erdoganas pranešė, kad į procesą įtraukia savo gynybos ministrą, kad suprastų, kaip būtent Turkija gali padėti užtikrinti saugumą, įskaitant Juodosios jūros regioną“, – priduria V. Zelenskis.

Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas „nepatenkintas“, bet „nenustebęs“ dėl Rusijos smūgių Kyjivui

JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo nepatenkintas, bet nenustebęs dėl Rusijos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.

„Tai sužinojęs, jis buvo nepatenkintas, bet ir nenustebęs. Tai dvi šalys, kurios kariauja jau labai ilgą laiką“, – per spaudos konferenciją pareiškė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

Ukrainos pareigūnai anksčiau pranešė, kad per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti.

„Siaubingas ir tyčinis civilių žudymas. Rusai nesirenka užbaigti karo, tik naujus smūgius“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Tarp žuvusiųjų – trys vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.

V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.

„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.

Ukrainos oro pajėgų duomenimis, Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą.

