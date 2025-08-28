Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Friedrichas Merzas: Rusija „parodė savo tikrąjį veidą“

2025-08-28 18:51 / šaltinis: BNS
2025-08-28 18:51

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija per paskutinį savo naktinį išpuolį prieš Kyjivą, per kurį Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 17 žmonių, „parodė savo tikrąjį veidą".

Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija per paskutinį savo naktinį išpuolį prieš Kyjivą, per kurį Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 17 žmonių, „parodė savo tikrąjį veidą“.

1

Tai, kad per išpuolį buvo apgadinta ir Europos Sąjungos diplomatinė atstovybė Kyjive, „rodo vis didėjantį Rusijos režimo beprincipingumą“, parašė jis socialiniame tinkle „X“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos pareigūnai anksčiau pranešė, kad per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti.

„Siaubingas ir tyčinis civilių žudymas. Rusai nesirenka užbaigti karo, tik naujus smūgius“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Pareigūnai anksčiau skelbė, kad patvirtinta 14 žmonių žūtis. Taip pat yra maždaug 48 sužeistieji. Tačiau gelbėtojai tebedirba, ir manoma, kad aukų skaičius dar gali augti.

Tarp žuvusiųjų – trys vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.

V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.

„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa pranešė, kad per šią ataką taip pat buvo apgadintas ES diplomatinės atstovybės pastatas.

Ukrainos oro pajėgų duomenimis, Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą.

