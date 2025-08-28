Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skandalas įgauna pagreitį: po Orbano keršto Ukrainos karo vadui – Zelenskio žinia

2025-08-28 17:31 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-28 17:31

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į žinią, kad Vengrija uždraudė vienam iš ukrainiečių karo vadų atvykti į Vengriją, rašo UNIAN.

Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į žinią, kad Vengrija uždraudė vienam iš ukrainiečių karo vadų atvykti į Vengriją, rašo UNIAN.

18

V. Zelenskio vertinimu, toks sprendimas kelia pasipiktinimą.

„Dabar, kai mūsų žmonės likviduoja vieno iš didžiausių Rusijos teroristinių išpuolių padarinius, matome dar vieną Vengrijos pareigūnų bandymą pateikti juodą kaip baltą ir perkelti Ukrainai kaltę už tęsiamą karą“, – sako V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat primena, kad Ukraina teigiamai žiūri į visus taikos pasiūlymus, imasi realios diplomatijos, o Rusija visa tai atmeta.

„Deja, Vengrija iki šiol nereagavo į tokį Rusijos elgesį, kaip ir nepareiškė užuojautos dėl mūsų žmonių žūties: vien per šią naktį ir vien Kyjive Rusijos dronai ir raketos nusinešė 17 žmonių gyvybes (naujausiais duomenimis, žuvo 18 žmonių – red. past.), tarp jų – keturi vaikai“, – komentuoja V. Zelenskis.

„Vengrijos pareigūnai pasiekė tokį lygį, kad bando diskriminuoti Vengrijos bendruomenės atstovus Ukrainoje už jų dalyvavimą ginant mūsų valstybę ir žmones. Jei Vengrija iš tiesų uždraudė įvažiuoti į Vengriją ir visą Šengeno erdvę vienam iš karinių vadų, kuris yra etninis vengras ir Ukrainos pilietis, tai gali sukelti tik pasipiktinimą“, – pabrėžia V. Zelenskis.

Jis pavedė Ukrainos užsienio reikalų ministerijai išsiaiškinti visus faktus ir atitinkamai reaguoti.

Susiriejo Orbano vyriausybė ir Ukrainos karo vadas: „Susikiškite savo sankcijas“

 

Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovolis sureagavo į naujienas iš Vengrijos, kad jam Vengrijos vyriausybė uždraudė įvažiuoti į šalį.

Tokį sprendimą Vengrija priėmė po atakų prieš naftotiekį „Družba“.

Rugpjūčio 22 d. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas R. Brovdis (žinomas kaip Madjaras) patvirtino, kad Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekio „Transneft Družba“ naftos perpumpavimo stočiai Unečoje, Briansko srityje.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

R. Brovdi turi vengriško kraujo. Jis pareiškė, kad jam nerūpi sankcijos.

„Susikiškite į užpakalį <...> savo sankcijas ir apribojimus atvykti į Vengriją. Aš esu ukrainietis ir atvyksiu į savo tėvo tėvynę jau po jūsų. Vengrijoje yra pakankamai tikrų madjarų, ir vieną dieną jūs jiems nusibosite“, – rašė jis.

Vadas pridūrė, kad pirkdama rusišką naftą, Vengrijos vyriausybė tampa Rusijos atakų prieš Ukrainą bendrininkė.

„Jūs prisidedate prie kruvinų pinigų, skriejančių raketomis ir „Shahedais“ į taikius Ukrainos miestus, dauginimo. Vien šiandien, 2025 m. rugpjūčio 28 d., jie nužudė dešimtis ukrainiečių Kyjive. Jūsų rankos iki alkūnių mirksta ukrainiečių kraujyje. Ir mes tai prisiminsime“, – pareiškė R. Brovolis.

Rugpjūčio 13 d. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) valdomi savižudžiai dronai atakavo kitą naftotiekio „Transneft Družba“ siurblinę tame pačiame rajone.

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pareiškė, kad Vengrijos vyriausybė uždraudė įvažiuoti į šalį ukrainiečių vadui. „Reaguodama į naujausią Ukrainos smūgį naftotiekiui „Družba“, Vengrijos vyriausybė nusprendė uždrausti atsakingo karinio dalinio vadui atvykti į Vengriją ir visą Šengeno erdvę“, – rašė P. Szijjarto.

Smūgį vamzdynui jis pavadino „išpuoliu prieš Vengrijos suverenitetą“ ir teigė, kad jis sukėlė pavojų šalies energetiniam saugumui, „beveik versdamas naudoti mūsų strateginius rezervus“.

Ukrainos dronai smogė didžiausiam „Družba“ naftotiekio mazgui (nuotr. Telegram)
Po atakų prieš „Družba“ naftotiekį – Vengrijos kerštas Ukrainos karo vadui (23)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis po Kyjivo apšaudymo ragina atsimerkti: laukia Vengrijos reakcijos (7)
Įsiplieskė aštrus žodžių karas tarp Ukrainos ir Vengrijos: Sybiha kirto „vengrišku stiliumi“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Įsiplieskė aštrus žodžių karas tarp Ukrainos ir Vengrijos: Sybiha kirto „vengrišku stiliumi“ (49)

