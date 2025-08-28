Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po atakų prieš „Družba“ naftotiekį – Vengrijos kerštas Ukrainos karo vadui

2025-08-28 15:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 15:37

Ukrainos dronai smogė didžiausiam „Družba“ naftotiekio mazgui (nuotr. Telegram)

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pareiškė, kad Vengrijos vyriausybė uždraudė įvažiuoti į šalį ukrainiečių vadui po atakų prieš naftotiekį „Družba“. Pasak „Ukrinform“, jis tai pareiškė platformoje „X“.

18

„Reaguodama į naujausią Ukrainos smūgį naftotiekiui „Družba“, Vengrijos vyriausybė nusprendė uždrausti atsakingo karinio dalinio vadui atvykti į Vengriją ir visą Šengeno erdvę“, – rašė P. Szijjarto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Smūgį vamzdynui jis pavadino „išpuoliu prieš Vengrijos suverenitetą“ ir teigė, kad jis sukėlė pavojų šalies energetiniam saugumui, „beveik versdamas naudoti mūsų strateginius rezervus“.

Pasak jo, Ukraina puikiai supranta, kad naftotiekis „Družba“ yra gyvybiškai svarbus Vengrijos ir Slovakijos apsirūpinimui energija. P. Szijjarto pridūrė, kad tokie smūgiai „mums kenkia kur kas labiau nei Rusijai“.

„Kiekvienas, kuris kėsinasi į mūsų energetinį saugumą ir suverenitetą, turi tikėtis pasekmių“, – sakė jis.

Anksčiau P. Szijjarto sakė, kad dėl naujausio smūgio naftotiekiui „Družba“ buvo sustabdytas Rusijos naftos tiekimas Vengrijai.

Rugpjūčio 22 d. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis (žinomas kaip Madyaras) patvirtino, kad Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekio „Transneft Družba“ naftos perpumpavimo stočiai Unečoje, Briansko srityje.

Rugpjūčio 13 d. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) valdomi savižudžiai dronai atakavo kitą naftotiekio „Transneft Družba“ siurblinę tame pačiame rajone.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha rugpjūčio 18 d. atsakė, patardamas P. Szijjarto adresuoti skundus Maskvai, o ne Kyjivui, pažymėdamas, kad Rusija pradėjo šį karą ir atsisako jį nutraukti.

EK pareiškė, kad „Družba“ sutrikimai nekelia pavojaus bendram ES energetiniam saugumui

Anksčiau Europos Komisija pareiškė, kad smūgis Rusijos energetikos infrastruktūrai, dėl kurio laikinai sutriko naftos tranzitas naftotiekiu „Družba“ į Slovakiją ir Vengriją, nekelia pavojaus bendram ES energetiniam saugumui, ir pridūrė, kad blokas turi mechanizmų tokiems sutrikdymams kompensuoti.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis vėliau sakė, kad Ukrainos santykiai su Vengrija ateityje priklausys nuo Budapešto pozicijos, netiesiogiai užsimindamas apie naftotiekį „Družba“, kuriuo Vengrijai buvo tiekiama energija iš Rusijos, bet kuris dėl atakų buvo uždarytas.

2025-08-28 15:51
Nerašot svarbiausio:dėl to Vengrija padavė ES į teismą dėl neteisėtai paimtų ir perduotų Ukrainai pinigų iš tų 300milijardų,užšaldytų rusų pinigų,Vengrija tam sutikimo nedavė,o be jos sutikimo,to daryti ES negali.
Atsakyti
Beje,
Beje,
2025-08-28 15:55
Družba vėl veikia,rusai suremontavo.
Atsakyti
Baisu
Baisu
2025-08-28 16:08
Čia tai rimtas kerštas.
Atsakyti
