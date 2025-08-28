Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po siaubingo išpuolio Kyjive Kremlius tvirtina: „Rusija tebėra suinteresuota tęsti derybas“

2025-08-28 13:53 / šaltinis: BNS
2025-08-28 13:53

Rusija ketvirtadienį tvirtino, kad „vis dar domisi“ diplomatija, tačiau toliau rengs smūgius Ukrainai po naktinio išpuolio Kyjive, per kurį žuvo mažiausiai 14 žmonių.

Putino atstovas pripažino, kad Rusija net negalvoja apie paliaubas: įvardijo ir priežastį (nuotr. SCANPIX)

Rusija ketvirtadienį tvirtino, kad „vis dar domisi“ diplomatija, tačiau toliau rengs smūgius Ukrainai po naktinio išpuolio Kyjive, per kurį žuvo mažiausiai 14 žmonių.

3

Rusijos ginkluotosios pajėgos vykdo savo užduotis“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, atsakydamas į naujienų agentūros AFP klausimą. 

Rusija tebėra suinteresuota derybomis

„Jos ir toliau atakuoja karinius ir netoliese esančius infrastruktūros objektus“, – teigė jis. 

„Tuo pačiu metu Rusija tebėra suinteresuota tęsti derybų procesą. Siekis – pasiekti mūsų tikslus politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis“, – pridūrė D. Peskovas. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių (nuotr. SCANPIX)
„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių (9)
Į Rusijos smūgius Kyjivui sureagavo ir Estija (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Dėl Rusijos smūgių Kyjivui sureagavo ir Estija (5)
Kaja Kallas BNS Foto
Kallas: Rusija tyčiojasi iš taikos pastangų (25)
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės (nuotr. SCANPIX)
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės (5)

