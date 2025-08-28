Po siaubingo išpuolio Kyjive Kremlius tvirtina: „Rusija tebėra suinteresuota tęsti derybas“

„Rusijos ginkluotosios pajėgos vykdo savo užduotis“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, atsakydamas į naujienų agentūros AFP klausimą.
Rusija tebėra suinteresuota derybomis
„Jos ir toliau atakuoja karinius ir netoliese esančius infrastruktūros objektus“, – teigė jis.
„Tuo pačiu metu Rusija tebėra suinteresuota tęsti derybų procesą. Siekis – pasiekti mūsų tikslus politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis“, – pridūrė D. Peskovas.
