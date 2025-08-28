Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Nuskambėjo perspėjimai dėl Rusijos grėsmės: „Tikrina mūsų gynybinį pasirengimą“

2025-08-28 15:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 15:20

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas patvirtino federalinės vyriausybės ryžtą ir ateityje intensyviai remti Bundesverą. „Kasdien matome Rusijos kariuomenės akcijas. Jie tikrina mūsų gynybinį pasirengimą ir mūsų gynybinius pajėgumus“, – sakė F. Merzas lankydamasis Vokietijos karinio jūrų laivyno vadavietėje Rostoko uostamiestyje šiaurinėje šalies dalyje.

Nuskambėjo perspėjimai dėl Rusijos grėsmės: „Tikrina mūsų gynybinį pasirengimą“ (nuotr. SCANPIX)

„Ir todėl noriu pasakyti, kad ateinančiais mėnesiais ir ateinančiais metais darysime viską, kad apsaugotume Aljanso teritorijos laisvę, taiką ir teritorinį vientisumą, – kalbėjo kancleris stovėdamas „Bayern“ fregatoje. Šalies ir Aljanso gynyba nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį esą tapo dar svarbesnė.

Merzas apžiūrėjo naują Baltijos operatyvinės grupės vadavietę

F. Merzas prieš tai Rostoke susitiko su karinio jūrų laivyno inspektoriumi Janu Christianu Kaacku ir apžiūrėjo naują Baltijos operatyvinės grupės vadavietę (CTF). 2024 m. įkurtam štabui pavesta planuoti jūrų operacijas ir pratybas bei vadovauti NATO priskirtoms karinio jūrų laivyno pajėgoms.

Vokietijos kariniame jūrų laivyne tarnauja apie 15 300 jūreivių. Po karinių oro pajėgų ir kariuomenės jis yra mažiausias Bundesvero padalinys po karinių oro pajėgų (28 000) ir sausumos pajėgų (63 000).

F. Merzas sraigtasparniu iš fregatos sugrįžo atgal į krantą. Jis toliau vyks į Prancūziją, kur vakare Tulone susitiks su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

