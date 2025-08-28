18 gyvybių nusinešęs Maskvos smūgis Kyjivui įsiutino Briuselį: ES iškvietė Rusijos pasiuntinį

„Jokia diplomatinė atstovybė niekada neturėtų tapti taikiniu. Reaguodami į tai, mes iškviečiame Rusijos pasiuntinį į Briuselį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė K. Kallas.
Kyjive žuvo 17 žmonių
Per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių ir dar 48 buvo sužeisti, praneša „Ukrinform“.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad naktį miestą supurtė galingi sprogimai, nušvietę dangų ir palikę dūmų stulpą.
