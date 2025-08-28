Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

18 gyvybių nusinešęs Maskvos smūgis Kyjivui įsiutino Briuselį: ES iškvietė Rusijos pasiuntinį

2025-08-28 14:56 / šaltinis: BNS
2025-08-28 14:56

Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas ketvirtadienį iškvietė Rusijos pasiuntinį į Briuselį po didžiulio išpuolio Kyjive, per kurį žuvo 17 žmonių ir buvo apgadinta bloko diplomatinė atstovybė mieste.

17 gyvybių nusinešęs smūgis Kyjive įsiutino Briuselį: ES iškvietė Rusijos pasiuntinį (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
6

Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas ketvirtadienį iškvietė Rusijos pasiuntinį į Briuselį po didžiulio išpuolio Kyjive, per kurį žuvo 17 žmonių ir buvo apgadinta bloko diplomatinė atstovybė mieste.

REKLAMA
7

„Jokia diplomatinė atstovybė niekada neturėtų tapti taikiniu. Reaguodami į tai, mes iškviečiame Rusijos pasiuntinį į Briuselį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė K. Kallas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

Kyjive žuvo 17 žmonių

Per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių ir dar 48 buvo sužeisti, praneša „Ukrinform“.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad naktį miestą supurtė galingi sprogimai, nušvietę dangų ir palikę dūmų stulpą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putino atstovas pripažino, kad Rusija net negalvoja apie paliaubas: įvardijo ir priežastį (nuotr. SCANPIX)
Po siaubingo išpuolio Kyjive Kremlius tvirtina: „Rusija tebėra suinteresuota tęsti derybas“ (7)
„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių (nuotr. SCANPIX)
„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 17 žmonių (15)
Į Rusijos smūgius Kyjivui sureagavo ir Estija (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Dėl Rusijos smūgių Kyjivui sureagavo ir Estija (6)
Kaja Kallas BNS Foto
Kallas: Rusija tyčiojasi iš taikos pastangų (33)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų