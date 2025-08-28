Mišką prie Putino rūmų apėmė liepsnos: drono nuolaužos sukėlė gaisrą

Po drono nuolaužų kritimo miške kilo trys gaisrai. Iš pradžių ugnis apėmė apie 3 tūkst. kv. m, vėliau plotas padidėjo iki 7 tūkst. kv. m, nurodė krašto miškų gaisrų centras.
Gaisras išsiplėtė
Vėliau gaisras dar labiau išsiplėtė – iki 32 tūkst. kv. m, informavo Avarinių situacijų ministerija.
Į gaisro vietą buvo pasiųstas Mi-8 sraigtasparnis, tačiau jo darbą apsunkino stiprus vėjas, pranešė Gelendžiko meras.
