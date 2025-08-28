Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Mišką prie Putino rūmų apėmė liepsnos: drono nuolaužos sukėlė gaisrą

2025-08-28 12:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 12:43

Ketvirtadienio naktį Gelendžike nukritusios drono nuolaužos sukėlė gaisrą, pranešė Krasnodaro krašto operatyvinis štabas. Kaimas yra vos už 10 km nuo Vladimiro Putino rūmų Idokopo kyšulyje, rašo „Telegram“ kanalas „Agentstvo“.

Mišką prie Putino rūmų apėmė liepsnos: drono nuolaužos sukėlė gaisrą (nuotr. Telegram)

Ketvirtadienio naktį Gelendžike nukritusios drono nuolaužos sukėlė gaisrą, pranešė Krasnodaro krašto operatyvinis štabas. Kaimas yra vos už 10 km nuo Vladimiro Putino rūmų Idokopo kyšulyje, rašo „Telegram“ kanalas „Agentstvo“.

REKLAMA
4

Po drono nuolaužų kritimo miške kilo trys gaisrai. Iš pradžių ugnis apėmė apie 3 tūkst. kv. m, vėliau plotas padidėjo iki 7 tūkst. kv. m, nurodė krašto miškų gaisrų centras.

Gaisras išsiplėtė

Vėliau gaisras dar labiau išsiplėtė – iki 32 tūkst. kv. m, informavo Avarinių situacijų ministerija.

Į gaisro vietą buvo pasiųstas Mi-8 sraigtasparnis, tačiau jo darbą apsunkino stiprus vėjas, pranešė Gelendžiko meras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų