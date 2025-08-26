Putinas meistriškai vedžioja Baltuosius rūmus už nosies: taikos pažadai slepia Kremliaus tikslus

Pasak JAV viceprezidento, Vladimiras Putinas tikina nebeturįs maksimalistinių planų nuversti Ukrainos vyriausybę ir pakeisti ją Maskvai palankesne administracija.
Be to, Kremlius esą pasirengęs suteikti „saugumo garantijas“ Ukrainos teritoriniam vientisumui užtikrinti bet kokio pokario susitarimo atveju.
„Tačiau realybėje Putinas neišsižadėjo savo noro nuversti provakarietišką Kyjivo vyriausybę ir nepripažino Ukrainos kaip valstybės teisės egzistuoti. Tiesa ta, kad Rusijos prezidentas daro tiek, kiek gali, o ko negali – nedaro“, – konstatuojama straipsnyje.
V. Putinas atsisakė pirminės ambicijos užimti visą Ukrainą ir vietoje to sutelkė dėmesį į Donecko, Luhansko, Chersono bei Zaporižios sritis. Šio fakto J. Vance‘as savo komentare apie galimas „nuolaidas“ nepaminėjo, pažymi leidinys.
Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos vertinimu, Rusijos kariuomenei prireiktų maždaug 4,4 metų, kad visiškai užimtų minėtas keturias sritis, jau nekalbant apie naują puolimą prieš Kyjivą.
„Nors tikslių prognozių nėra, mažai tikėtina, kad Rusija, turėdama tokius išteklius, galėtų surengti puolimą, kurio įgyvendinimas užtruktų dešimtmečius. Maskvos ginkluotosios pajėgos jau dabar prastos kokybės, o šalies ekonomika rodo akivaizdžius nuosmukio požymius, apie kuriuos byloja augančios kuro kainos“, – rašo „The Telegraph“.
Putinas geba apgauti amerikiečius
„Tad kyla klausimas: ar Putino Aliaskoje pasiūlytos „nuolaidos“ buvo nuoširdžios, ar tai buvo gudriai parengtas manevras, skirtas įtikinti amerikiečius jo tariamu pasirengimu taikai?“ – klausiama leidinyje.
Kalbant apie „saugumo garantijas“, Kremlius jau pats ėmė paneiginėti tai, ką JAV, Ukraina ir Europos sąjungininkai vadina nuolaida. Visų pirma, Rusijos pareigūnai atmetė galimybę Vakarams dalyvauti tokiame susitarime.
Tačiau Ukraina nesutiks nutraukti karo su Rusija, jei negaus patikimų saugumo garantijų. Kyjivas taip pat atmeta V. Putino idėją, kad jis pats galėtų tapti tokių garantijų teikėju.
„Taigi Vance‘o paskelbtos „nuolaidos“ pasirodė esančios ne kompromisas, o tik įrodymas, kad Putinas geba apgauti amerikiečius, tuo pačiu toliau sekindamas Ukrainos gynybą“, – reziumuojama „The Telegraph“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!