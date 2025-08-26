Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Sybiha po derybų su JAV atskleidė Ukrainos poziciją: „Esame pasirengę tolesniems žingsniams“

2025-08-26 07:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 07:22

Rugpjūčio 25 d. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio surengė derybas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha bei Europos diplomatais. Apie tai pranešė JAV Valstybės departamentas, rašo „Unian“.

Sybiha po derybų su JAV atskleidė Ukrainos poziciją: „Esame pasirengę tolesniems žingsniams“ (nuotr. SCANPIX)
17

Rugpjūčio 25 d. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio surengė derybas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha bei Europos diplomatais. Apie tai pranešė JAV Valstybės departamentas, rašo „Unian".

0

A. Sybiha pakomentavo pokalbį savo paskyroje „X“.

„Dalyvavau svarbiame JAV surengtame susitikime, skirtame taikos ir saugumo garantijų Ukrainai klausimams. Esu dėkingas valstybės sekretoriui Rubio už jo pastangas ir prezidentui Trumpui už jo taikdarišką lyderystę“, – rašė jis.

A. Sybiha pabrėžė, kad Ukraina laikosi nuoseklios pozicijos: saugumo garantijos turi būti „konkrečios, teisiškai įpareigojančios ir veiksmingos“.

„Jos privalo būti daugialypės – apimti karinį, diplomatinį, teisinį ir kitus lygmenis. Visi esame įsitikinę, kad Ukrainos kariuomenė yra pagrindinis bet kokių tokių garantijų elementas, todėl jos maksimalus stiprinimas yra mūsų prioritetas“, – akcentavo jis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Ukraina pasirengusi taikai

Užsienio reikalų ministras taip pat pabrėžė, kad Ukraina pasirengusi tolesniems žingsniams taikos link.

„Esame pasirengę susitikimams lyderių lygiu bet kokiu formatu ir bet kuriame geografiniame regione. Esame pasirengę užbaigti žudynes ir suteikti šansą diplomatijai“, – pažymėjo A. Sybiha.

Jis taip pat įspėjo, kad jei Rusija vilkins procesą ir atmes konstruktyvius žingsnius taikos link, „ji turės susidurti su pasekmėmis: sankcijų sugriežtinimu ir Ukrainos potencialo stiprinimu“.

