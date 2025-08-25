Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ukraina ir JAV šią savaitę susitiks aptarti galimų Zelenskio ir Putino derybų

2025-08-25 15:43
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-25 15:43

Ukrainos ir JAV pareigūnai turėtų susitikti šią savaitę aptarti galimą Kyjivo ir Maskvos susitikimą, rugpjūčio 25 d. pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Zelenskis Trumpui įteikė ypatingą voką: štai kas jame (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos ir JAV pareigūnai turėtų susitikti šią savaitę aptarti galimą Kyjivo ir Maskvos susitikimą, rugpjūčio 25 d. pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

5

Ši žinia paskelbta JAV prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant greitai sudaryti taikos susitarimą, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje, rašo „Kyiv Independent“.

Po atskirų susitikimų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir V. Zelenskiu, D. Trumpas pareiškė, jog kitas žingsnis bus dvišalis aukščiausiojo lygio susitikimas tarp abiejų lyderių, kuris, jo viltimi, galėtų įvykti artimiausiomis savaitėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak V. Zelenskio, jis taip pat planuoja aptarti galimas derybas su Rusijos puse per susitikimą su JAV pasiuntiniu Keithu Kelloggu vėliau rugpjūčio 25 d.

Ukraina tikisi per kelias dienas gauti Vakarų partnerių remiamą saugumo garantijų planą.

„Norėtume iš Amerikos pusės sužinoti, ar rusai yra pasirengę dvišaliam, o galiausiai ir trišaliam susitikimui, bei kokiu formatu jis galėtų vykti“, – sakė V. Zelenskis per spaudos konferenciją su Norvegijos ministru pirmininku Johnu Gahru Store‘u Kyjive.

Paskutinį kartą abu lyderiai susitiko 2019 m.

Šis susitikimas būtų pirmasis V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas nuo 2022 m. vasario, kai prasidėjo visapusiška Rusijos invazija. Paskutinį kartą abu lyderiai susitiko 2019 m. gruodį Paryžiuje per Prancūzijos ir Vokietijos tarpininkaujamas Normandijos formato derybas.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Deryboms rengtis vadovauja JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as, teigiama Ukrainos prezidento pranešime.

