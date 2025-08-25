Kelloggas įvardijo datą, kada Ukraina gali tapti taikia šalimi

Kaip praneša „Unian“, apie tai K. Kelloggas sakė žurnalistams per spaudos konferenciją, vykusią Kyjive.
K. Kelloggas pažymėjo, kad diplomatinėje srityje vyksta atkaklus darbas, o JAV prezidentas D. Trumpas susitiko su Vladimiru Putinu Aliaskoje, taip pat Vašingtone – su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.
Kaip pabrėžė K. Kelloggas, karo nutraukimas „yra sudėtinga užduotis“, tačiau JAV vadovas yra „taikos prezidentas“ ir siekia užbaigti žudynes Ukrainoje.
Kaip būtų galima užbaigti karą?
„Jūs matote taikos procesą, kurį vykdome. Dirbame labai atkakliai. Tikimės pasiekti tokią padėtį, kai artimiausiu metu turėsime geresnes, ilgalaikes saugumo garantijas. Šis procesas dar tęsiasi“, – sakė K. Kelloggas.
Pasak jo, kalbama apie „galimybių meno“ nustatymą, kad būtų galima užbaigti karą.
K. Kelloggas pripažino, jog tai yra didžiausias karas po Antrojo pasaulinio karo. Vis dėlto jis atkreipė dėmesį, kad dabartiniai Ukrainos ir Rusijos nuostoliai yra dar didesni nei anuomet.
Todėl, jo nuomone, visi, kurie tarnavo kariuomenėje ir patyrė karo sukeltas nelaimes, siekia jo pabaigos. „Būtent tai ir gina Trumpas“, – pridūrė jis.
„Prezidentas Trumpas yra išskirtinė pasaulinė asmenybė“, – pabrėžė K. Kelloggas.
Išreiškė viltį, kad Ukraina pasieks taiką per kitą Nepriklausomybės dieną
Atsižvelgdamas į tai, JAV specialusis įgaliotinis išreiškė viltį, kad po metų – kitą Nepriklausomybės dieną, 2026 m. – Ukraina jau bus kita šalis pasaulyje.
„Tai nėra lengvas laikotarpis. Tai sudėtinga, sunki užduotis. Prezidentas Trumpas tai pripažįsta, aš tai pripažįstu, visi tai pripažįstame. Man nemalonu tai sakyti: kariauti lengva, bet pasiekti taiką – sunku. Lengva pradėti karą, bet nepaprastai sunku jį užbaigti. Ir būtent tokioje situacijoje mes dabar esame“, – pabrėžė K. Kelloggas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!