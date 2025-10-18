Telšių rajone „Volvo“ vairavęs vyras padarė avariją, bėgo, o kaltę vertė draugui: įpūtė 4,14 promilės

Nusikalstama veika įvykdyta 2024 m. rugpjūčio 15 d. Telšių rajone, Gadūnavo seniūnijoje, Džiuginėnų kaime. Neblaivus Evaldas (2,32 prom.) vairavo draugui priklausantį „Volvo S80“. Neatsižvelgęs į eismo sąlygas ir nepasirinkęs saugaus greičio, jis nesuvaldė automobilio, įvažiavo į priešpriešinę juostą ir kliudė kitą transporto priemonę „Seat“.
Po susidūrimo Evaldas iš įvykio vietos pasišalino. Pareigūnai jį sulaikė kiek vėliau ir nustatė daugiau nei 2 promilių girtumą.
Bandė neigti kaltę
Teisme Evaldas kaltės nepripažino ir teigė, esą automobilį vairavo savininkas. Tačiau šią versiją paneigė liudytojų parodymai ir nuotraukos iš įvykio vietos.
Liudytojai nurodė matę, kaip iš vairuotojo pusės išlipo stambus vyriškis be viršutinių drabužių – labai panašus į Evaldą. Visi trys asmenys automobilyje buvo neblaivūs. Pats vairuotojo savininkas tuo metu įpūtė net 4,14 promilės.
Teismas pažymėjo, kad vienas liudytojas davė melagingus parodymus, siekdamas padėti kaltinamajam išvengti atsakomybės. Dėl to priimta atskira nutartis pradėti tyrimą dėl melagingų parodymų.
Skirta bausmė
Atsižvelgdamas į tai, kad Evaldas teisiamas pirmą kartą ir išvengta skaudžių pasekmių tik „laimingo atsitiktinumo dėka“, teismas paskyrė švelnesnę bausmę – 6 500 eurų dydžio baudą.
Taip pa 3 metams atimta teisė vairuoti transporto priemones, konfiskuotas automobilis „Volvo S80“, nors jis priklauso trečiajam asmeniui – teismo vertinimu, šis žinojo, kad leidžia neblaiviam asmeniui vairuoti.
Nuosprendis gali būti skundžiamas per 20 dienų nuo jo paskelbimo Šiaulių apygardos teismui.
