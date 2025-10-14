Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas siūlo teisėją Tomą Venckų skirti Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku

2025-10-14 14:29 / šaltinis: BNS
2025-10-14 14:29

Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo Apeliacinio teismo teisėją Tomą Venckų skirti šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo Apeliacinio teismo teisėją Tomą Venckų skirti šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku.

0

Šią kandidatūrą antradienį parlamentarams pristatė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis.

„Tomas Venckus turi ilgametę teisėjo patirtį, jo aukšta darbo kokybė nagrinėjant civilines bylas prisideda prie teisingumo jausmo valstybėje didinimo“, – kalbėjo jis.

„Jis Apeliacinio teismo teisėju dirba nuo 2022-ųjų sausio, specializuojasi bylose dėl užsienio teismo, arbitražų sprendimų pripažinimų ir leidimo vykdyti, taip pat bylose pagal skundus dėl nacionalinių teismų ir arbitražų sprendimų“, – sakė patarėjas.

T. Venckus teismų sistemoje dirba beveik 20 metų, o teisėjo pareigas eina per 13 metų.

„Esu susipažinęs tiek su atskirų teismų, tiek su visos teismų sistemos veikla. Aš dirbu privatinės teisės srityje, nagrinėju civilines bylas, vis tik per ilgametės karjeros praktiką teko nagrinėti ir kitų bylų“, – kalbėjo T. Venckus.

Jis teigė, kad sprendimą siekti Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų, be kita ko, paskatino ir kolegų pasitikėjimas.

Teisėjas taip pat tikino, jog sieks teismo sprendimų motyvuojamąją dalį padaryti aiškesne visuomenei.

Apeliacinio teismo teisėjus ir pirmininką skiria prezidentas Seimo pritarimu.

