TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Buvusiam Kauno apylinkės teismo pirmininkui Purvainiui pareikšta pastaba

2025-10-13 13:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 13:45

Buvusiam Kauno apylinkės teismo pirmininkui Arūnui Purvainiui už teisėjų etikos pažeidimus, kurie pasireiškė nepagarbiu ir nemandagiu elgesiu bendraujant su kolegomis ir teismo personalu, Teisėjų garbės teismas pareiškė pastabą.

Teisėjas Arūnas Purvainis. Roko Markovičiaus (ELTA) nuotr.

0

Šį sprendimą pirmadienį paskelbė Teisėjų garbės teismo pirmininkė Goda Ambrasaitė-Balynienė.

A. Purvainis pripažintas pažeidęs kai kuriuos Teisėjų etikos kodekso reikalavimus.

Kaip anksčiau skelbė portalas „15min.lt“, į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją (TEDK) su siūlymu iškelti A. Purvainiui drausmės bylą kreipėsi Teisėjų taryba, įvertinusi Kauno apylinkės teismo teisėjos pranešimą apie galimai A. Purvainio padarytus pažeidimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisėjų tarybai dėl atvejo sudarius specialią komisiją ir šiai pradėjus tyrimą, pastaroji nustatė ne vieną pažeidimą. Komisija konstatavo, kad A. Purvainis nėra pakantus kitų kolegų nuomonei, nepagarbiai su jais elgiasi bei kuria neigiamą socialinę aplinką darbe. Todėl Teisėjų tarybai buvo rekomenduota kreiptis į TEDK, siekiant iškelti teismo pirmininkui drausmės bylą. 

TEDK iškėlus drausmės bylą, ją nagrinėjo Teisėjų garbės teismas.

A. Purvainis Kauno apylinkės teismo pirmininku buvo paskirtas 2020 metų pavasarį. 

Šio teisėjo kadencija Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose baigėsi balandį, dabar jis dirba eiliniu teisėju.

