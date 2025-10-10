Kaune „Nuaro“ darbuotojus terorizuoja su Rusija save siejantis Virgilijus: „Nusikaltimai darosi vis pavojingesni“

Milžinišką gaisrą, siautėjantį šią savaitę gyvūnų globos įstaigos „Nuaras“ pašonėje fiksuoja liudininkai. Pleška seni mediniai sandėliukai. Įtarus, kad statiniai padegti, teisėsauga sulaiko įtariamąjį – 63-ejų metų kaunietį.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Šitas pilietis ryte buvo apsilankęs, tačiau į vidų, į patalpas neįėjo, nes durys buvo užrakintos, kadangi žmogus yra nepageidaujamas mūsų įmonėje ir vėliau, per porą valandų, įvyko gaisras“, – sakė „Nuaro“ veterinarijos specialistas Giedrius Survila.
Sulaikytasis šiurpina darbuotojus jau nuo vasaros
Sulaikytasis – tai tas pats asmuo – Virgilijus Gintautas Šiaulys, kuris jau porą mėnesių persekioja įstaigos darbuotojus ir jiems grasina. Įtampa auga nuo rugpjūčio vidurio, kai Laisvės alėjoje rasti V. G. Šiaulio neprižiūrėti šunys, pareigūnų sprendimu, atsidūrė „Nuaro“ prieglaudoje. Šią istoriją išsamiai rodė „TV3 Žinios“.
„Bando susigrąžinti šunis. Tie šunys buvo paimti, neprižiūrėti, palaidi mieste, nuolat paliekami ir tas pilietis mus tiesiogine ta žodžio prasme terorizuoja, grasina tiek pačiai įmonei, kad susidoros su ja, jos vadovais, netgi grasinimų susilaukia ir darbuotojai asmeniškai“, – aiškino veterinarijos specialistas.
Įtariama, kad iki šiol tik bauginančiais žodžiais svaidęsis ne kartą teistas kaunietis, jau imasi veiksmų. Prokurorai prašo 3 mėnesiams suimti galimą padegėją. Sako, tam yra svarūs argumentai.
„Gali bėgti, slėptis, nes jis deklaravęs gyvenamą vietą Rusijos federacijoje, ne Lietuvoje. Taip pat jo yra netamprūs socialiniai ryšiai, tad gali daryti naujas nusikalstamas veikas“, – komentavo prokuroras Mindaugas Šukys.
Teistas 6 kartus
Deja, Kauno apylinkės teismas prašymo netenkina. Esą įtariamasis ir taip yra stebimas teisėsaugos.
„Jis teistas ne vieną kartą, berods 6 kartus. Tačiau yra ir daugiaepizodinėse bylose, pagrinde tai yra vagystės, taip pat turto sugadinimai, fizinio skausmo sukėlimas ir sukčiavimas. Kadangi asmuo yra anksčiau teistas, jam taikoma intensyvi priežiūra, su apykoje vaikšto“, – sako prokuroras Mindaugas Šukys.
Nors akivaizdu, kad apykojė kauniečiui nė motais, tai jo nestabdo nuo vis baisesnių nusikaltimų. Tiesa, bet kokią kaltę pats V. G. Šiaulys neigia.
„Asmuo ir jo daromi nusikaltimai darosi vis pavojingesni dėl to mes ir kreipėmės į teismą, bet teismui pasirodė kitaip“, – sakė prokuroras.
„Nuaro“ darbuotojai po tokio teismo sprendimo baiminasi įtariamojo keršto. Klausia, ar reikia, kad įvyktų tragedija, jog teismas leistų šį asmenį bent laikinai izoliuoti.
„Baisu, ką jis galėtų padaryti dar daugiau. Daugiau nei 20 kartų jis pas mus buvo atėjęs, buvo pavogęs augintinį ir įmonės turtą, raktą bandė pavogti iš durų. Išties žmogus kenkėjiškas ir kiekvienas jo vizitas, mes net rakinti duris pradėjome, darbuotojai bijo to asmens, nes nežinome, ko galime iš jo tikėtis“, – pasakojo G. Survila.
Prokurorai sako, kad surinkę daugiau duomenų apie padarytus V. G. Šiaulio nusikaltimus vėl prašys jį suimti.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: