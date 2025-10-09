Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Bute Kaune susprodino granatą: byla perduota teismui

2025-10-09 15:56 / šaltinis: BNS
2025-10-09 15:56

Kauno apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas ir teismui perduota byla dėl bute susprogdintos granatos, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Bute Kaune susprodino granatą: byla perduota teismui

Kauno apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas ir teismui perduota byla dėl bute susprogdintos granatos, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

REKLAMA
0

Birželio 27-ąją, vidurnaktį, policija gavo pranešimą, kad Kaune į K. Griniaus gatvėje esantį moters butą atėjęs vyras susprogdino granatą. Sprogimo metu buvo sužalotas granatą atsinešęs asmuo ir bute buvęs vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo duomenimis, kaltinamasis dėl keršto ir pavydo, tyčia, ištraukęs apsauginį kaištį su žiedu, ant buto grindų metė atsineštą didelės sprogstamosios galios, pramoninės gamybos skeveldrinę granatą. Nustatyta, kad bute buvusiam kitam vyrui buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, sunkesnės pasekmės nekilo, nes sprogimo jėga nukrypo į buto grindis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaltinamasis, susprogdindamas skeveldrinę granatą, apgadino buto koridoriaus ir kambario grindis, sienas, lubas, baldus, daiktus, langų stiklo paketus. Nustatyta, kad visuotinai pavojingu būdu buvo sugadintas nukentėjusiosios turtas, kurio bendra vertė daugiau nei 6 tūkst. eurų.

REKLAMA

Bylos duomenimis, kaltinamasis neteisėtai įgijo sprogmenį ir du šaudmenis. Atliekant kratą jo namuose buvo rasti ir paimti du pramoninės gamybos šoviniai.

Šioje baudžiamojoje byloje vyras kaltinamas pasikėsinimu nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, turto sunaikinimu ar sugadinimu visuotinai pavojingu būdu bei neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

REKLAMA
REKLAMA

Už pasikėsinimą nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu Baudžiamajame kodekse numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Už turto sunaikinimą ar sugadinimą – bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laivės atėmimas iki penkerių metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų