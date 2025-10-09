Bute Kaune susprodino granatą: byla perduota teismui

Birželio 27-ąją, vidurnaktį, policija gavo pranešimą, kad Kaune į K. Griniaus gatvėje esantį moters butą atėjęs vyras susprogdino granatą. Sprogimo metu buvo sužalotas granatą atsinešęs asmuo ir bute buvęs vyras.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis dėl keršto ir pavydo, tyčia, ištraukęs apsauginį kaištį su žiedu, ant buto grindų metė atsineštą didelės sprogstamosios galios, pramoninės gamybos skeveldrinę granatą. Nustatyta, kad bute buvusiam kitam vyrui buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, sunkesnės pasekmės nekilo, nes sprogimo jėga nukrypo į buto grindis.
Kaltinamasis, susprogdindamas skeveldrinę granatą, apgadino buto koridoriaus ir kambario grindis, sienas, lubas, baldus, daiktus, langų stiklo paketus. Nustatyta, kad visuotinai pavojingu būdu buvo sugadintas nukentėjusiosios turtas, kurio bendra vertė daugiau nei 6 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, kaltinamasis neteisėtai įgijo sprogmenį ir du šaudmenis. Atliekant kratą jo namuose buvo rasti ir paimti du pramoninės gamybos šoviniai.
Šioje baudžiamojoje byloje vyras kaltinamas pasikėsinimu nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, turto sunaikinimu ar sugadinimu visuotinai pavojingu būdu bei neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Už pasikėsinimą nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu Baudžiamajame kodekse numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Už turto sunaikinimą ar sugadinimą – bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laivės atėmimas iki penkerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!