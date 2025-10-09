Už pasikėsinimą nužudyti ir kitus nusikaltimus Armėnijos pilietis nuteistas kalėti 9 metus

Už visus nusikaltimus teismas paskyrė galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 9 metams. Nukentėjusiajam jis turės atlyginti daugiau kaip 110 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos, ketvirtadienį pranešė teismas.
Jis nustatė, kad 2023 m. spalio mėnesį po konflikto su nukentėjusiuoju dėl santykių su jo buvusia žmona kaltinamasis, vairuodamas automobilį mieste, pro pravirą langą šaudė iš pneumatinio pistoleto į važiuojantį nukentėjusiojo automobilį. Kai abu automobiliai sustojo, kaltinamasis vyrui papurškė dujų, smogė jam į veidą ir spyrė į pilvą.
Po šio įvykio kaltinamasis ėmė sistemingai terorizuoti nukentėjusįjį – nuolat skambino telefonu, siuntė trumpąsias žinutes, grasindamas susidoroti tiek su juo, tiek su jo šeimos nariais. Grasinimai tęsėsi iki 2023 m. spalio 28 d., kai vėlai vakare viešoje automobilių stovėjimo aikštelėje kilusių grumtynių metu kaltinamasis pasikėsino nužudyti nukentėjusįjį – ne mažiau nei keturis kartus smogė jam peiliu į galvą, kaklą ir ranką.
Nukentėjusysis patyrė sunkias pjautines ir durtines žaizdas, tarp jų ir gyvybiškai pavojingą kaklo sužalojimą, pažeidusį vidinę miego arteriją. Jo gyvybę pavyko išgelbėti tik įsikišus aplinkiniams žmonėms ir laiku suteikus medicininę pagalbą.
Po šių įvykių atlikę kratą kaltinamojo gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių – ir kelis suklastotus dokumentus: Ukrainos pasą ir vairuotojo pažymėjimus, išduotus tiek paties kaltinamojo, tiek kito asmens vardu.
Vyras nepripažino savo kaltės dėl labai sunkaus nusikaltimo ir dėl savo nusikalstamų veiksmų iš esmės nesigailėjo. Aiškino, kad jo veiksmai prieš nukentėjusįjį buvo būtinosios ginties padarinys, taip atsakomybę siekė perkelti nukentėjusiajam.
Kaltinamasis anksčiau du kartus teistas už panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas, daug kartų baustas administracine tvarka už itin piktybinius Kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Be to, remiantis Interpolo duomenimis, vyras yra ieškomas ir dėl Vokietijoje galbūt įvykdytų nusikaltimų. Šioje byloje kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nukaltimus padarė būdamas recidyvistas, t. y. neišnykus teistumui už anksčiau jo padarytus tyčinius nusikaltimus.
Teismas, įvertinęs nusikalstamų veikų pavojingumą, jų pobūdį, intensyvumą ir kaltinamojo asmenybę, konstatavo, kad šiuo atveju tik reali laisvės atėmimo bausmė gali užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir sulaikyti kaltinamąjį nuo naujų nusikaltimų.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
