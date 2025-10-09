Vyras slapta klausėsi sutuoktinės ir jos artimųjų pokalbių: štai kokią baudą skyrė teismas

Jam paskirta 3,5 tūkst. eurų bauda, pranešė teismas.
Bylos duomenimis, R. S. nuo praėjusių metų liepos mėnesio vidurio iki liepos 31 d. pas sutuoktinės seserį stalo įrankių dėžėje paslėpė pasiklausymo įrenginį ir ne mažiau kaip 107 kartus klausėsi sutuoktinės bei jos brolio ir sesers pokalbių.
Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino iš dalies. Vyras teigė, kad siekė sužinoti sutuoktinės ketinimus dėl turto padalijimo santuokos nutraukimo procese, taip pat apsisaugoti nuo žmonos ir jos giminaičių provokacijų, šantažo bei grasinimų.
Vyras nurodė, kad pasiklausymo įrangą jis įsigijo pagal skelbimą internete. Kaltinamasis teigė klausęsis tik tų pokalbių, kuriuose buvo kalbama apie jį. Vyras tvirtinio, kad vėliau užuominomis sutuoktinei pasakydavo, kad girdi, ką ši kalba ir planuoja. Būtent šie sutuoktinio pasisakymai leido nukentėjusiajai įtarti, jog jos pokalbių su kitais asmenimis yra klausomasi.
Teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad kaltinamojo kaltė dėl neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmens gyvenimą įrodyta, nes jis svetimoje patalpoje, į kurią pateko neteisėtai, naudodamas paslėptą pasiklausymo įrenginį, klausydamasis nukentėjusiųjų privačių pokalbių, neteisėtai rinko informaciją apie jų privatų gyvenimą, susijusį su šeimos ūkio, komerciniais reikalais ir asmeniniais dalykais.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad baudžiamojoje byloje nenustatyta kaltinamojo atsakomybę nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių. Jis anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka ir yra dirbantis.
