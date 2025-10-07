Šokiruojantis išpuolis teisme: išsigandęs, kad pralaimės bylą, kaltinamasis pradėjo šaudyti

Teisėjas Astrit Kalaja mirė vežamas į ligoninę, o du kiti asmenys, dalyvavę teismo posėdyje dėl nuosavybės ginčo – tėvas ir sūnus – buvo sužeisti, tačiau jų sužalojimai nekėlė pavojaus gyvybei.
Policija pranešė, kad sulaikė 30-metį įtariamąjį, kurio inicialai yra „E Sh“, tačiau Albanijos žiniasklaida paskelbė jo vardą – Elvis Shkembi.
Vietos žiniasklaidos pranešimais, įtariamasis teisėjo A. Kalajos nužudymu pradėjo šaudyti, nes tikėjosi pralaimėti bylą.
Pranešama, kad dėl šaudymo taip pat buvo suimtas kaltinamojo dėdė ir teismo apsaugos darbuotojas.
