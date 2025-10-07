Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šokiruojantis išpuolis teisme: išsigandęs, kad pralaimės bylą, kaltinamasis pradėjo šaudyti

2025-10-07 13:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 13:52

Šiurpus įvykis Albanijoje – teismo posėdžio metu kaltinamasis pradėjo šaudyti. Kulkos kliudė teisėją ir du kitus posėdyje dalyvavusius asmenis. Pakeliui į ligoninę teisėjas žuvo, rašo BBC.

Asociatyvi (nuotr. Kas vyksta Kaune)

Šiurpus įvykis Albanijoje – teismo posėdžio metu kaltinamasis pradėjo šaudyti. Kulkos kliudė teisėją ir du kitus posėdyje dalyvavusius asmenis. Pakeliui į ligoninę teisėjas žuvo, rašo BBC.

1

Teisėjas Astrit Kalaja mirė vežamas į ligoninę, o du kiti asmenys, dalyvavę teismo posėdyje dėl nuosavybės ginčo – tėvas ir sūnus – buvo sužeisti, tačiau jų sužalojimai nekėlė pavojaus gyvybei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija pranešė, kad sulaikė 30-metį įtariamąjį, kurio inicialai yra „E Sh“, tačiau Albanijos žiniasklaida paskelbė jo vardą – Elvis Shkembi.

Vietos žiniasklaidos pranešimais, įtariamasis teisėjo A. Kalajos nužudymu pradėjo šaudyti, nes tikėjosi pralaimėti bylą.

Pranešama, kad dėl šaudymo taip pat buvo suimtas kaltinamojo dėdė ir teismo apsaugos darbuotojas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

