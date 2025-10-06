Aiškėja naujos 4 turistų žūties detalės: į ledinį vandenį nėręs pareigūnas buvo bejėgis

Jeremy Gambinas (68 m.) ir jo žmona Lorraine (67 m.), Kevinas Bonnici (67 m.) ir jo žmona Alexandra (66 m.) buvo artimi draugai, visi gyvenę Swieqi miestelyje Maltoje.
Kaip nurodo leidinys, avarija įvyko ketvirtadienį 16:20 val. jiems kartu važiuojant vaizdingu Adrijos jūros pakrantės keliu, kai jų automobilis nuvažiavo nuo kelio ir įkrito į jūrą.
Nelaimės priežastis
Pirmadienį Kroatijos Rijekos teismo medicinos institutas planuoja paskelbti šios avarijos metu žuvusių asmenų autopsijos rezultatus.
Autopsijos rezultatai galėtų padėti išsiaiškinti avarijos aplinkybes. Kroatijos žiniasklaida pranešė, kad, pirminiais duomenimis, avarija kilo sunegalavus automobilio vairuotojo sveikatai.
Policija teigė, kad automobilis, važiavęs iš Rijekos į Senį, greičiausiai prarado kontrolę kairiajame posūkyje, pasuko į dešinę, atsitrenkė į dvi akmenines užtvaras ir nudardėjo apie 70 metrų žemyn į griovį, kol galiausiai atsidūrė vandenyje.
Nėrė į 16 metrų gylį
„24sata“ pranešė, kad policijos pareigūnas Jasminas Mujakovićius iš Senio policijos nuovados buvo vienas iš pirmųjų, atvykusių į siaubingos avarijos vietą.
Liudytojų teigimu, J. Mujakovićius vos atvykęs nusivilko uniformą ir šoko į šaltą vandenį. Jis nėrė į 16 metrų gylį ir bandė atidaryti automobilio duris, kurios nuo smūgio jėgos buvo sumaldytos.
Jis keletą kartų iškilo į paviršių, kad įkvėptų oro, o tada ir vėl nėrė po vandeniu, bandydamas rasti būdą, kaip pasiekti aukas.
„Jis darė viską, ką galėjo. Jis šoko, nardė, bandė atidaryti duris, bet dėl didelių pažeidimų ir stipraus vandens slėgio tai buvo tiesiog neįmanoma. Jis padarė viską, ką galėjo“, – sakė Adrianas Karamba iš avarinės pagalbos tarnybos, kuris gyrė policijos pareigūną, jo kolegas ir narus, pranešė „24sata“.
Turėjo vaikų ir anūkų
Jeremy Gambinas buvo krepšinio treneris „Luxol“ komandoje ir buvęs žaidėjas, kuris atstovavo Maltai 1987 m. Europos mažųjų valstybių žaidynėse Monake. Jis taip pat buvo fizinio lavinimo mokytojas.
Jis ir jo žmona Lorraine turėjo tris vaikus ir keletą anūkų.
Kevinas Bonnici dirbo taksi versle, o kiek anksčiau yra dirbęs ir „Air Malta“ oro linijų finansų, skrydžių operacijų ir inžinerijos skyriuose. Jis ir jo žmona Alexandra turėjo du vaikus ir keletą anūkų.
Šaltiniai pranešė „Times of Malta“, kad kai kurie šeimos nariai šeštadienį vyko į Kroatiją, o teismo medicinos ekspertai tęs autopsiją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!