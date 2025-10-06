Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nelaimė Nyderlanduose: žuvo dviračiu važiavęs 28-erių lietuvis

2025-10-06 08:31
2025-10-06 08:31

Šeštadienį Nyderlandų ir Belgijos pasienyje rastas miręs dviratininkas – 28 metų sunkvežimio vairuotojas iš Lietuvos, skelbia Nyderlandų naujienų portalas NOS.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Šeštadienį Nyderlandų ir Belgijos pasienyje rastas miręs dviratininkas – 28 metų sunkvežimio vairuotojas iš Lietuvos, skelbia Nyderlandų naujienų portalas NOS.

Policijos duomenimis, žuvęs lietuvis važiavo nuomotu dviračiu, kai buvo partrenktas. Jo sunkvežimis stovėjo pasienio poste.

Apie žuvusį vyrą policijai pranešė belgas. Tyrimą atlieka tiek Nyderlandų, tiek Belgijos policija.

Jauno lietuvio kūnas buvo rastas šeštadienį apie 8 val. ryto. Policija neatmeta galimybės, kad vyras buvo partrenktas gerokai anksčiau.

Vyras gulėjo kelio atkarpoje šalia greitkelio, jungiančio pramonines zonas.

„Omroep Brabant“ rašė, kad aukos kūnas ir dviratis buvo Belgijos teritorijoje. Manoma, kad avarija įvyko Nyderlandų pusėje, keletą metrų nuo vietos, kur buvo rasta auka.

 

