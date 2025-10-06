Nelaimė Nyderlanduose: žuvo dviračiu važiavęs 28-erių lietuvis

Policijos duomenimis, žuvęs lietuvis važiavo nuomotu dviračiu, kai buvo partrenktas. Jo sunkvežimis stovėjo pasienio poste.
Apie žuvusį vyrą policijai pranešė belgas. Tyrimą atlieka tiek Nyderlandų, tiek Belgijos policija.
Jauno lietuvio kūnas buvo rastas šeštadienį apie 8 val. ryto. Policija neatmeta galimybės, kad vyras buvo partrenktas gerokai anksčiau.
Vyras gulėjo kelio atkarpoje šalia greitkelio, jungiančio pramonines zonas.
„Omroep Brabant“ rašė, kad aukos kūnas ir dviratis buvo Belgijos teritorijoje. Manoma, kad avarija įvyko Nyderlandų pusėje, keletą metrų nuo vietos, kur buvo rasta auka.
