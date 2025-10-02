Teismui perduota byla, kurioje vyras kaltinamas dėl disponavimo kvaišalais

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), baudžiamojon atsakomybėn byloje patrauktas 49 m. vyras, kuris buvo ieškomas nuo 2017 metų.
Jis šių metų rugpjūtį buvo pargabentas į Klaipėdą, kai jį pagal teisėsaugos institucijų išduotą Europos arešto orderį Lietuvai perdavė Jungtinė Karalystė.
Šis ikiteisminis tyrimas nurodyto asmens atžvilgiu buvo atskirtas iš kito tyrimo. 2017 m. vasarį uostamiesčio pareigūnai, atlikę kratą minėto, niekur nedirbančio, Klaipėdos rajono gyventojo gyvenamojoje vietoje ir kiemo teritorijoje, rado apie 80 gramų miltelių su narkotine medžiaga (heroinu, kokainu) bei elektronines svarstykles su kvaišalų pėdsakais.
Anot teisėsaugos, vėliau vyras pasislėpė nuo tyrimo, dėl ko jam buvo paskelbta paieška.
Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijoms perdavus Lietuvai minėtą vyriškį, jis buvo pristatytas į Klaipėdos AVPK areštinę.
Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
