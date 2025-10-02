Teismas tenkino VMI ieškinį: buvęs įmonės vadovas į biudžetą turės sumokėti 409 tūkst. eurų

Teismas bylą nagrinėjo pagal prokuratūros skundą ir jį praeitą savaitę tenkino, pranešė tyrimui vadovavusi prokuratūra.
Vyrui skirta 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, dalį jos – 1 metus ir 6 mėnesius – nuteistasis turės atlikti nedelsiant, likusios bausmės vykdymas atidėtas 2 metams. Bausmės atidėjimo laikotarpiu Marius M. turės dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.
Tokios bausmės Mariui M. prašė ikiteisminiam tyrimui vadovavusi ir valstybinį kaltinimą byloje palaikiusi Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė. Tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
Bylos duomenimis, 2014–2019 m. nuteistasis, būdamas įmonės, prekiaujančiomis naudotais automobiliais, akcininku ir vadovu, siekdamas išvengti mokesčių, įrašydavo į įmonės pridėtinės vertės mokesčių deklaracijas neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną ir turtą bei pateikdavo juos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tuo metu Marius M. faktiškai vadovavo ir kelioms Estijoje bei Latvijoje įsteigtoms įmonėms, šiose šalyse nevykdančioms veiklos bei neteikiančioms PVM deklaracijų.
Marius M., žinodamas, kad jos neturi savo vardu registruotų transporto priemonių, iš šių įmonių įsigijo 59 naudotus automobilius be PVM. Šiais automobiliais prekiavo Mariaus M. Lietuvoje įsteigta įmonė. Žinodamas, jog parduodant transporto priemones, kurios savo šalyje buvo neapmokestintos PVM, privaloma skaičiuoti pardavimo PVM nuo visos apmokestinamos transporto priemonių vertės taikant standartinį 21 procento PVM tarifą, Marius M., parduodamas transporto priemones, nepagrįstai taikė 0 proc. PVM tarifą.
Teismas konstatavo, kad tokiais savo veiksmais Marius M. išvengė 409 tūkst. 203 eurų mokesčių ir padarė turtinę žalą Lietuvos valstybei.
Vilniaus apygardos teismas 2025 m. sausio mėn. nuosprendžiu Marių M. buvo išteisinęs kaip nepadariusį nusikalstamos veikos, o VMI civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas. Su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutiko tyrimui vadovavusi Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, ji pateikė apeliacinį skundą.
Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas bylą, atsižvelgė į prokurorės skunde nurodytus argumentus, jog surinktų įrodymų visuma pagrindžia, kad Marius M., būdamas įmonių faktiniu vadovu, veikė nesąžiningai ir sąmoningai vykdė automobilių pirkimo–pardavimo sandorius tarp vadovaujamų bendrovių, nors tyrimo metu negauta jokių duomenų, kad užsienio bendrovės realiai vykdė kokią nors ūkinę finansinę veiklą, kas taip pat parodo buvus fiktyvią sandorių grandinę, kuria pasinaudojus ir buvo sukčiaujama PVM mokesčio srityje.
Skirdamas laisvės atėmimo bausmę, kurios dalį nuteistasis turės atlikti nedelsiant, teismas įvertino tai, kad M. M. anksčiau ne kartą buvo teistas, taip pat ir už neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, tačiau ir toliau darė nusikalstamas veikas.
