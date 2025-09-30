Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„YouTube“ sutiko sumokėti 22 mln. dolerių ginče su Donaldu Trumpu

2025-09-30 15:07 / šaltinis: BNS
2025-09-30 15:07

„YouTube“ sutiko sumokėti 22 mln. dolerių (18,74 mln. eurų), kad būtų panaikintas JAV prezidento Donaldo Trumpo ieškinys, pateiktas po to, kai bendrovė sustabdė jo paskyrą dėl 2021 metų sausio 6 dienos išpuolio prieš Kapitolijų, sakoma pirmadienį teismui pateiktame dokumente.

Poziciją pakeitusi Australija uždraus „YouTube“ paskyras turėti jaunesniems nei 16 metų vaikams (nuotr. SCANPIX)

„YouTube“ sutiko sumokėti 22 mln. dolerių (18,74 mln. eurų), kad būtų panaikintas JAV prezidento Donaldo Trumpo ieškinys, pateiktas po to, kai bendrovė sustabdė jo paskyrą dėl 2021 metų sausio 6 dienos išpuolio prieš Kapitolijų, sakoma pirmadienį teismui pateiktame dokumente.

REKLAMA
0

„Google“ patronuojančiosios bendrovės „Alphabet“ vaizdo įrašų platforma yra naujausia iš aibės didžiųjų technologijų įmonių, atvėrusių piniginę D. Trumpui pateikus teisinius skundus, kuriuose ginčija savo pašalinimą iš socialinių tinklų po Sausio 6-osios įvykių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

22 mln. dolerių bus skirti naujausiam D. Trumpo statybų Baltuosiuose rūmuose projektui per pelno nesiekiančią organizaciją „Trust for the National Mall“, kuri yra „skirta atkurti, išsaugoti ir iškelti Nacionalinę alėją, paremti Baltųjų rūmų valstybinės pokylių salės statybą“, sakoma Kalifornijos federaliniam teismui pateiktame pranešime apie susitarimą.

REKLAMA
REKLAMA

Be 22 mln. dolerių, skirtų D. Trumpo pokylių salės projektui, „YouTube“ sutiko sumokėti 2,5 mln. dolerių (2,13 mln. eurų) daugybei kitų D. Trumpo sąjungininkų, įskaitant Amerikos konservatorių sąjungą.

REKLAMA

Vėlai pirmadienį D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė, kad „ši didžiulė pergalė įrodo, jog didžiųjų technologijų įmonių cenzūra turi pasekmių“, ir pridūrė, kad jis „kovojo už žodžio laisvę ir NUGALĖJO!“.

Didžiausios platformos pašalino D. Trumpą po 2021-ųjų sausio 6 dienos, nerimaudamos, kad jis skatins tolesnį smurtą, skleisdamas melagingus teiginius, esą rinkimų rezultatų klastojimas lėmė jo pralaimėjimą Joe Bidenui 2020-aisiais.

REKLAMA
REKLAMA

2021 metų sausio 12 dieną „YouTube“ užblokavo D. Trumpui galimybę įkelti naują turinį, motyvuodama „susirūpinimu dėl tebesitęsiančio smurto potencialo“. Šis žingsnis buvo žengtas lygiagrečiai su „Facebook“ ir „Twitter“ veiksmais – šie socialiniai tinklai taip pat sustabdė D. Trumpo galimybę skelbti pranešimus po minimų sukrėtimų.

79 metų respublikonas padavė socialinių tinklų bendroves ir „YouTube“ į teismą, teigdamas, kad jis neteisėtai cenzūruojamas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpo advokatai tvirtino, kad jis buvo pašalintas pagal „neegzistuojančius arba plačius, neaiškius ir nuolat kintančius standartus“, teigiama pirminiame 2021 metų liepos mėnesio skunde prieš „YouTube“ ir „Alphabet“ generalinį direktorių Sundarą Pichai.

D. Trumpo galimybės skelbti turinį buvo apribotos po to, kai per kelias valandas trukusius susirėmimus su respublikoną palaikančiais riaušininkais buvo sužeista daugiau kaip 140 policijos pareigūnų. Riaušininkai norėjo užblokuoti Kongresą, kad šis nepatvirtintų J. Bideno pergalės.

REKLAMA

Žodžio laisvės pažeidimas?

Teisės ekspertai D. Trumpo pretenzijas technologijų milžinėms laiko geriausiu atveju abejotinomis, pažymėdami, kad JAV Konstitucijos pirmoji pataisa draudžia vyriausybei, bet ne privačiam subjektui, riboti žodžio laisvę.

„YouTube“ nėra valstybinis subjektas, o jos naudojimasis redakcine diskrecija teikiant privačią paslaugą nesusijęs su ieškovų Pirmojoje pataisoje numatytomis teisėmis“, – teigė bendrovė 2021 metų gruodį.

REKLAMA

Žiniasklaidos prievaizdas „Media Matters“ pasmerkė šį susitarimą, teigdamas, kad tai reiškia, jog valdant D. Trumpui ir toliau kils problemų dėl Pirmosios pataisos.

„YouTube“ kapituliacija yra gėdinga ir trumparegiška. Bereikalingas lankstymasis dabar tik padės paskatinti D. Trumpo pastangas užgniaužti nesutarimus, priverčiant žiniasklaidą ir interneto platformas nusileisti“, – teigė grupės prezidentas Angelo Carusone (Andželas Karusonė) naujienų agentūrai AFP.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto technologijų ir žiniasklaidos bendrovės uždegė žalią šviesą susitarimams su D. Trumpu nuo jo sugrįžimo į valdžią laukdamos Vašingtono veiksmų svarbiais, įtakos jų verslui turinčiais klausimais.

Tarp didelių klausimų, su kuriais susiduria „YouTube“, „Google“ bei „Alphabet“, yra Virdžinijoje vykstantis teismo procesas, kuriame federalinis teismas svarsto vyriausybės teisininkų prašymą nurodyti išskaidyti paieškos sistemos milžinės reklamos technologijų verslą.

REKLAMA

Vasario mėnesį Elono Musko socialinis tinklas „X“ (buvęs „Twitter“) sudarė maždaug 10 mln. dolerių (8,52 mln. eurų) susitarimą dėl D. Trumpo ieškinio prieš įmonę ir jos buvusį vadovą Jacką Dorsey.

Sausį, praėjus kelioms dienoms po D. Trumpo inauguracijos, „Meta“ sutiko sumokėti 25 mln. dolerių (21,29 mln. eurų), o 22 mln. dolerių iš šios sumos skirti jo būsimai prezidentinei bibliotekai finansuoti.

REKLAMA

Žiniasklaidos bendrovės taip pat sutiko susitarti su D. Trumpu prezidento iškeltose bylose, kurias ekspertai vertina kaip teisiškai skylėtas.

Pavyzdžiui, „Paramount Global“ sutiko sumokėti 16 mln. dolerių (13,63 mln. eurų), kad susitartų dėl D. Trumpo ieškinio dėl interviu su buvusia viceprezidente Kamala Harris (Kamala Haris), kuris, D. Trumpo teigimu, buvo nesąžiningai suredaguotas. Susitarimas buvo pasiektas, kai „Paramount“ siekė gauti patvirtinimą, kad ją įsigytų įmonė „Skydance“.

Federalinė ryšių komisija liepos mėnesį pritarė 8 mlrd. dolerių (6,81 mlrd. eurų) vertės „Paramount“ perėmimui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)
Pagal taikos sutartį su Trumpu „YouTube“ sumokės 22 mln. dolerių (3)
Donaldas Trumpas ir Kamala Harris (nuotr. SCANPIX)
Kamala Harris atskleidė, ką po rinkimų jai privačiai pasakė Trumpas: nustebino vienas dalykas (2)
Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: Bidenas yra priverstas gyventi kur kas kukliau nei norėtų (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų