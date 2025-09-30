Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas įdarbino Lukašenką: „Nežinome, apie ką jie kalbasi, bet dabar esame tikri dėl vieno dalyko“

2025-09-30 13:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 13:15

JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda paaiškino, kodėl pastaruoju metu sušilo Vašingtono santykiai su Baltarusijos režimu. Pasak specialiojo įgaliotinio Keitho Kelloggo, tai susiję su JAV pastangomis palaikyti ryšius su Kremliumi ir užtikrinti, kad žinutės pasiektų Vladimirą Putiną, praneša „The Guardian“.

Trumpas įdarbino Lukašenką: „Nežinome, apie ką jie kalbasi, bet dabar esame tikri dėl vieno dalyko“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda paaiškino, kodėl pastaruoju metu sušilo Vašingtono santykiai su Baltarusijos režimu. Pasak specialiojo įgaliotinio Keitho Kelloggo, tai susiję su JAV pastangomis palaikyti ryšius su Kremliumi ir užtikrinti, kad žinutės pasiektų Vladimirą Putiną, praneša „The Guardian“.

REKLAMA
0

Pasak JAV prezidento specialiojo įgaliotinio, JAV dėmesys Aliaksandrui Lukašenkai aiškinamas tuo, kad „žinome, jog jis daug bendrauja su prezidentu Vladimiru Putinu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nežinome, apie ką jie kalba, tačiau žinome, kad jis su juo palaiko ryšį. Mes užmezgėme kontaktą, kad užtikrintume atviras komunikacijos linijas ir galėtume būti tikri, jog visi mūsų pranešimai pasiekia prezidentą Putiną“, – sakė K. Kelloggas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, būtent dėl šios priežasties JAV nusprendė panaikinti sankcijas Baltarusijos valstybinei aviakompanijai „Belavia“.

REKLAMA

„Tai buvo priežastis, dėl kurios mes taip pasielgėme – iš pradžių neketinome išlaisvinti politinių kalinių“, – pridūrė jis.

Ieško geriausio sprendimo dėl karo tarp Ukrainos ir Rusijos

K. Kelloggas pabrėžė, kad kai kurių politinių kalinių išlaisvinimas buvo teigiamas žingsnis, tačiau „pagrindinis tikslas nebuvo politinių kalinių išlaisvinimas, o geriausio sprendimo paieška dėl karo tarp Ukrainos ir Rusijos“.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat teigė, kad JAV nėra „naivios“ A. Lukašenkos režimo atžvilgiu ir „žinome, kad jei jis išlaisvins vieną kalinį, tikriausiai paims dar du“.

K. Kelloggas pridūrė, jog susitarimas su Baltarusija buvo sudarytas tam, kad „Belavia“ galėtų remontuoti savo lėktuvus, nes „pageidautina, kad jų lėktuvai nekristų iš dangaus“.

Tačiau kartu, anot jo, buvo aiškiai pasakyta, kad šie orlaiviai neturi būti naudojami „blogiems tikslams“ ar migrantų gabenimui į Europą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pastarosiomis savaitėmis Donaldo Trumpo administracija siekia užmegzti ryšius su Minsko režimu, ką patvirtina ir Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimas.

Įgyvendindamos šias pastangas, JAV atšaukė sankcijas Baltarusijos valstybinei aviakompanijai „Belavia“.

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja pareiškė, kad savavališkai pasiskelbęs Baltarusijos lyderis bando apgauti JAV prezidentą D. Trumpą, imdamasis tokių veiksmų kaip politinių kalinių paleidimas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
„Apnuodytas Rusijos propaganda“: Ukraina atkirto Orbanui po jo pareiškimo apie dronus (27)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Oksfordo profesorius prakalbo apie susitikimą su Putinu ir koks jis yra iš tiesų: „Pribloškė“
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
„Korta, kurios dar neištraukė“: ar Europa išdrįs ją panaudoti prieš Rusiją? (5)
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
ES ant karo slenksčio? Putino provokacijos verčia ruoštis „Franco Ferdinando momentui“ (50)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų