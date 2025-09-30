Trumpas įdarbino Lukašenką: „Nežinome, apie ką jie kalbasi, bet dabar esame tikri dėl vieno dalyko“

Pasak JAV prezidento specialiojo įgaliotinio, JAV dėmesys Aliaksandrui Lukašenkai aiškinamas tuo, kad „žinome, jog jis daug bendrauja su prezidentu Vladimiru Putinu“.
„Nežinome, apie ką jie kalba, tačiau žinome, kad jis su juo palaiko ryšį. Mes užmezgėme kontaktą, kad užtikrintume atviras komunikacijos linijas ir galėtume būti tikri, jog visi mūsų pranešimai pasiekia prezidentą Putiną“, – sakė K. Kelloggas.
Pasak jo, būtent dėl šios priežasties JAV nusprendė panaikinti sankcijas Baltarusijos valstybinei aviakompanijai „Belavia“.
„Tai buvo priežastis, dėl kurios mes taip pasielgėme – iš pradžių neketinome išlaisvinti politinių kalinių“, – pridūrė jis.
Ieško geriausio sprendimo dėl karo tarp Ukrainos ir Rusijos
K. Kelloggas pabrėžė, kad kai kurių politinių kalinių išlaisvinimas buvo teigiamas žingsnis, tačiau „pagrindinis tikslas nebuvo politinių kalinių išlaisvinimas, o geriausio sprendimo paieška dėl karo tarp Ukrainos ir Rusijos“.
Jis taip pat teigė, kad JAV nėra „naivios“ A. Lukašenkos režimo atžvilgiu ir „žinome, kad jei jis išlaisvins vieną kalinį, tikriausiai paims dar du“.
K. Kelloggas pridūrė, jog susitarimas su Baltarusija buvo sudarytas tam, kad „Belavia“ galėtų remontuoti savo lėktuvus, nes „pageidautina, kad jų lėktuvai nekristų iš dangaus“.
Tačiau kartu, anot jo, buvo aiškiai pasakyta, kad šie orlaiviai neturi būti naudojami „blogiems tikslams“ ar migrantų gabenimui į Europą.
Pastarosiomis savaitėmis Donaldo Trumpo administracija siekia užmegzti ryšius su Minsko režimu, ką patvirtina ir Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimas.
Įgyvendindamos šias pastangas, JAV atšaukė sankcijas Baltarusijos valstybinei aviakompanijai „Belavia“.
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja pareiškė, kad savavališkai pasiskelbęs Baltarusijos lyderis bando apgauti JAV prezidentą D. Trumpą, imdamasis tokių veiksmų kaip politinių kalinių paleidimas.
