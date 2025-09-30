Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Susitikimas su „Hamas“ dėl Gazos taikos plano vyks antradienį

2025-09-30 14:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 14:21

Kataras pareiškė antradienį ketinantis surengti derybas su „Hamas“ derybininkais ir Turkija, kad aptartų JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos taikos planą, o užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai pareiškė, kad palestiniečių kovotojų grupuotė jį „atsakingai“ išnagrinės.

0

„(„Hamas“ – ELTA) derybų delegacija pažadėjo jį atsakingai išnagrinėti“, – spaudos konferencijoje sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al-Ansaris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien taip pat vyks kitas susitikimas su derybų delegacija, kuriame taip pat dalyvaus Turkijos pusė“, – pridūrė jis.

Kaip antradienį rašė ELTA, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė planą karui Gazoje užbaigti, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė šiam pasiūlymui pritariantis. Abu pareikalavo, kad planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023 m. spalio 7 d. išpuolis išprovokavo griežtą ir plačiai kritikuojamą Izraelio karinį atsaką, o Izraelio premjeras įspėjo „užbaigsiąs pradėtą darbą“, jei palestiniečių kovotojų grupė atsakytų neigiamai. 

