Susitikimas su „Hamas“ dėl Gazos taikos plano vyks antradienį

„(„Hamas“ – ELTA) derybų delegacija pažadėjo jį atsakingai išnagrinėti“, – spaudos konferencijoje sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al-Ansaris.
„Šiandien taip pat vyks kitas susitikimas su derybų delegacija, kuriame taip pat dalyvaus Turkijos pusė“, – pridūrė jis.
Kaip antradienį rašė ELTA, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė planą karui Gazoje užbaigti, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė šiam pasiūlymui pritariantis. Abu pareikalavo, kad planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023 m. spalio 7 d. išpuolis išprovokavo griežtą ir plačiai kritikuojamą Izraelio karinį atsaką, o Izraelio premjeras įspėjo „užbaigsiąs pradėtą darbą“, jei palestiniečių kovotojų grupė atsakytų neigiamai.
