Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ sako studijuosianti Donaldo Trumpo planą ir tik tada atsakysianti

2025-09-30 10:45 / šaltinis: BNS
2025-09-30 10:45

Vienas „Hamas“ aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai AP sakė, kad šios palestiniečių islamistų organizacijos lyderiai surengs vidaus diskusijas ir derybas su kitomis palestiniečių frakcijomis, o tada pateiks atsakymą į JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą.

Izraelio kariuomenė pranešė smogusi „Hamas“ kovotojams JT pastate Gazos Ruože BNS Foto

Vienas „Hamas“ aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai AP sakė, kad šios palestiniečių islamistų organizacijos lyderiai surengs vidaus diskusijas ir derybas su kitomis palestiniečių frakcijomis, o tada pateiks atsakymą į JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą.

REKLAMA
0

Pareigūnas pridūrė, kad „Hamas“ pasiūlymą gavo iš dviejų Artimųjų Rytų tarpininkų – Egipto ir Kataro – ir kad „šiandien pradės jį studijuoti“ su kitomis frakcijomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neaišku, kada „Hamas“ galėtų pateikti atsakymą. Minėtas pareigūnas kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes nebuvo įgaliotas kalbėtis su žiniasklaida.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal Baltųjų rūmų pirmadienį viešai paskelbtą taikos planą Gazos Ruožo gyventojai nebūtų prievarta perkeliami, o prezidentas D. Trumpas vadovautų pereinamojo laikotarpio institucijai.

Planas, kurį D. Trumpas išplatino arabų šalių lyderiams, buvo paskelbtas D. Trumpui susitinkant su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu), tačiau kol kas neaišku, ar izraeliečių premjeras jam pritarė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų