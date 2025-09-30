„Hamas“ sako studijuosianti Donaldo Trumpo planą ir tik tada atsakysianti

Pareigūnas pridūrė, kad „Hamas“ pasiūlymą gavo iš dviejų Artimųjų Rytų tarpininkų – Egipto ir Kataro – ir kad „šiandien pradės jį studijuoti“ su kitomis frakcijomis.
Neaišku, kada „Hamas“ galėtų pateikti atsakymą. Minėtas pareigūnas kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes nebuvo įgaliotas kalbėtis su žiniasklaida.
Pagal Baltųjų rūmų pirmadienį viešai paskelbtą taikos planą Gazos Ruožo gyventojai nebūtų prievarta perkeliami, o prezidentas D. Trumpas vadovautų pereinamojo laikotarpio institucijai.
Planas, kurį D. Trumpas išplatino arabų šalių lyderiams, buvo paskelbtas D. Trumpui susitinkant su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu), tačiau kol kas neaišku, ar izraeliečių premjeras jam pritarė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!