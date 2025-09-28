Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Hamas“ teigia dėl Izraelio smūgių praradusi ryšį su dviem įkaitais Gazoje

2025-09-28 18:41 / šaltinis: BNS
2025-09-28 18:41

„Hamas“ ginkluotasis sparnas sekmadienį pranešė, kad per pastaruosius 48 valandas intensyvėjančius Izraelio smūgius Gazos mieste prarado ryšį su dviem įkaitais.

Gazos Ruožas po apšaudymo (nuotr. SCANPIX)

0

„Brigados „Al Qassam“ praneša, kad dėl žiaurių karinių operacijų ir smurtinių išpuolių Sabros ir Tal al Havos rajonuose per pastarąsias 48 valandas prarado ryšį su dviem įkaitais“, – sakoma grupuotės pareiškime, kuriame nurodomos vietovės, kuriose Izraelio pajėgos suintensyvino oro ir sausumos puolimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Hamas“ paragino Izraelio kariuomenę laikinai nutraukti oro antskrydžius ir pasitraukti iš dalies Gazos miesto, nes bandė surasti du įkaitus izraeliečius.

„Dviejų kalinių gyvybėms gresia realus pavojus, todėl (Izraelio) pajėgos turi nedelsiant pasitraukti į pietus nuo 8-osios gatvės ir 24 valandoms sustabdyti oro operacijas, kad būtų galima bandyti išgelbėti kalinius“, – rašoma grupuotės pareiškime.

Nuo Gazos miesto puolimo pradžios Izraelio kariuomenė ne kartą liepė palestiniečiams trauktis į pietus.

Kalbėdamas Jungtinėse Tautose (JT) Benjaminas Netanyahu pažadėjo baigti darbą prieš „Hamas“, nepaisant griežto tarptautinio pasmerkimo suintensyvėjus puolimui.

Karą Gazoje sukėlė 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ surengtas Izraelio puolimas, per kurį Izraelio pusėje žuvo 1219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP skaičiavimai, pagrįsti oficialiais duomenimis.

Iš 251 per išpuolį pagrobto žmogaus 47 tebėra laikomi Gazos Ruože, įskaitant 25, kurie, Izraelio kariuomenės teigimu, yra mirę.

Per Izraelio atsakomąjį puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 66 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.

