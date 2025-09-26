Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė

2025-09-26 18:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 18:57

„Financial Times“ skelbia, kad buvęs Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blairas siekia vadovauti laikinajai tarptautinei Gazos Ruožo administracijai, nors tokiam planui griežtai priešinasi Europos ir arabų valstybės.

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

T. Blairas siekia aktyviai dalyvauti kuriant Palestinos valstybę, ypač prisiimdamas laikinosios tarptautinės Gazos Ruožo administracijos vadovo vaidmenį. Apie tai rašo „Financial Times“, remdamasis informuotais šaltiniais.

Pažymima, kad Donaldo Trumpo administracija rengia taikos planą, kuriuo siekiama užbaigti palestiniečių ir izraeliečių konfliktą.

Šiuos planus T. Blairas aptarė su JAV prezidentu. Jie, be kita ko, numato Palestinos komiteto sukūrimą, kuris valdytų nuniokotą Gazos Ruožą ir būtų prižiūrimas tarptautinės kontrolės tarybos.

Pasak vieno šaltinio, T. Blairas siekia tapti šios priežiūros tarybos nariu. Kitas informuotas asmuo teigia, kad jam esą buvo pasiūlytos „Tarptautinės Gazos pereinamojo organo“ tarybos pirmininko pareigos.

Į žurnalistų klausimus T. Blairo biuras atsisakė komentuoti.

Europos ir arabų valstybės priešinasi idėjai

Kaip pažymi „Financial Times“, pasitraukęs iš ministro pirmininko pareigų T. Blairas ilgą laiką dirbo Artimųjų Rytų pasiuntiniu, o pastaruoju metu aktyviai skleidžia tarptautinės globos Gazos Ruožui planą, skirtą įgyvendinti pasibaigus dabartiniam Izraelio karui su „Hamas“.

Vis dėlto Europos ir arabų valstybės priešinasi tarptautinės globos Gazos Ruože idėjai, manydamos, kad tai būtų būdas marginalizuoti palestiniečius.

Jos pabrėžia, jog Gazos Ruožą turėtų valdyti Palestinos technokratų komitetas, patvirtintas Palestinos administracijos.

