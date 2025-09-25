Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JAV pateikė naują 21 punkto planą dėl Gazos karo užbaigimo

2025-09-25 15:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 15:34

Jungtinės Valstijos susitikime su musulmoniškų šalių lyderiais Niujorke pristatė naują planą dėl Gazos karo užbaigimo.

Izraelis plečia savo karines operacijas: Gazos Ruože pražudė 12 žmonių (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Valstijos susitikime su musulmoniškų šalių lyderiais Niujorke pristatė naują planą dėl Gazos karo užbaigimo.

REKLAMA
0

„Pristatėme savo vadinamąjį 21 punkto Trumpo planą dėl taikos Artimuosiuose Rytuose“, – Niujorke sakė JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kurį cituoja amerikiečių žiniasklaida.

Susitikimas, vykęs jau antradienį, esą buvo „labai produktyvus“.

„Esame nusiteikę viltingai, sakyčiau netgi esame įsitikinę, kad ateinančiomis dienomis galėsime pranešti apie tam tikrą proveržį“, kalbėjo S. Witkoffas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot žiniasklaidos, konsultacijose S. Witkoffo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo dalyvavo Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Egipto, Jordanijos, Turkijos, Indonezijos ir Pakistano atstovai. Trečiadienį įvyko dar vienas šalių lyderių susitikimas su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.

REKLAMA
REKLAMA

21 punkto plane, S. Witkoffo duomenimis, atsižvelgta tiek į Izraelio, tiek į jo kaimyninių šalių interesus. 

REKLAMA

Anot amerikiečių žiniasklaidos, kuri remiasi vyriausybės šaltiniais, planas apima virtinę reikalavimų, įskaitant ilgalaikes paliaubas, įkaitų paleidimą, laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą iš Gazos Ruožo ir pasiūlymą dėl palestiniečių teritorijos vyriausybės, kurioje nedalyvautų islamistinis „Hamas“ judėjimas.

Arabų šalys susitikime signalizavo paramą planui, tačiau pateikė ir papildomų reikalavimų, pranešė JAV žiniasklaida, remdamasi su pokalbiais susipažinusiais diplomatais. Tarp jų, be kita ko, yra Izraelio atsisakymas aneksuoti dalį Vakarų Kranto ar Gazos Ruožo, status quo išlaikymas Jeruzalėje ir didesnė humanitarinė parama Gazos Ruožui.

REKLAMA
REKLAMA

Planas jau pateiktas ir Europos šalių vyriausybėms, pranešė stotis CNN. Planas gali būti aptartas ketvirtadienį vyksiančiame D. Trumpo ir Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano susitikime. Ateinantį pirmadienį D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose ketina priimti Izraelio ministrą pirmininką Bernjaminą Netanyahu.

Paliaubos ar mūšių tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazoje pabaiga šiuo metu atrodo labai tolima perspektyva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų