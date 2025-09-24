Gynybos ministras: Italija siunčia kariškių fregatą padėti į Gazos Ruožą plaukiančiai flotilei

„Kad užtikrinčiau pagalbą Italijos piliečiams šioje „Flotilėje“ (...), pasikalbėjau su ministre pirmininke ir daviau leidimą tuojau pat įsikišti italų karinio jūrų laivyno universaliajai fregatai „Fasan“, plaukusiai į šiaurę nuo Kretos ir dalyvavusiai operacijoje „Safe Sea“, – sakė G. Crosetto.
„Laivas jau pakeliui į tą rajoną galimoms gelbėjimo operacijoms“, – sakoma jo pareiškime, ministerijos paskelbtame socialiniame tinkle „X“.
Aktyvistai iš flotilės, kuri siekia pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą, trečiadienį pranešė, kad kai kurie iš jų laivų, plaukusių į pietus nuo Graikijos, naktį buvo atakuoti dronų.
„Global Sumud Flotilla“ paskelbė, kad naktį ją užpuolė „neidentifikuoti dronai“ ir kad buvo užfiksuoti „ryšio trukdžiai“. Grupė teigė, kad keliuose flotilės laivuose ir aplink juos buvo girdėti „mažiausiai 13 sprogimų“, o dronai ar orlaiviai ant mažiausiai 10 laivų numetė „neidentifikuotus objektus“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!