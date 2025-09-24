Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Gynybos ministras: Italija siunčia kariškių fregatą padėti į Gazos Ruožą plaukiančiai flotilei

2025-09-24 14:13 / šaltinis: BNS
2025-09-24 14:13

Italų gynybos ministras Guido Crosetto trečiadienį nusiuntė vieną Italijos karinio laivyno fregatą padėti į Gazos Ruožą plaukiančiai pagalbos flotilei, kurios organizatoriai paskelbė, kad kelis jos laivus vandenyse prie Graikijos atakavo dronai.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Italų gynybos ministras Guido Crosetto trečiadienį nusiuntė vieną Italijos karinio laivyno fregatą padėti į Gazos Ruožą plaukiančiai pagalbos flotilei, kurios organizatoriai paskelbė, kad kelis jos laivus vandenyse prie Graikijos atakavo dronai.

0

„Kad užtikrinčiau pagalbą Italijos piliečiams šioje „Flotilėje“ (...), pasikalbėjau su ministre pirmininke ir daviau leidimą tuojau pat įsikišti italų karinio jūrų laivyno universaliajai fregatai „Fasan“, plaukusiai į šiaurę nuo Kretos ir dalyvavusiai operacijoje „Safe Sea“, – sakė G. Crosetto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Laivas jau pakeliui į tą rajoną galimoms gelbėjimo operacijoms“, – sakoma jo pareiškime, ministerijos paskelbtame socialiniame tinkle „X“.

Aktyvistai iš flotilės, kuri siekia pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą, trečiadienį pranešė, kad kai kurie iš jų laivų, plaukusių į pietus nuo Graikijos, naktį buvo atakuoti dronų.

„Global Sumud Flotilla“ paskelbė, kad naktį ją užpuolė „neidentifikuoti dronai“ ir kad buvo užfiksuoti „ryšio trukdžiai“. Grupė teigė, kad keliuose flotilės laivuose ir aplink juos buvo girdėti „mažiausiai 13 sprogimų“, o dronai ar orlaiviai ant mažiausiai 10 laivų numetė „neidentifikuotus objektus“.

