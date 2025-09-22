Palestiniečiai: per atakas Gazos Ruože vėl žuvo dešimtys žmonių

Medicinos šaltinių vietoje duomenimis, nuo pirmadienio ryto žuvo mažiausiai 30 palestiniečių, 26 jų – Gazos mieste. Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.
Izraelio kariuomenė tuo tarpu pranešė, kad sekmadienį Gazos mieste smogė pastatui, iš kurio „Hamas“ nariai prieš tai paleido raketų Izraelio kryptimi.
Pasak kariuomenės, kariai Gazos mieste nužudė apie 15 asmenų, kurie buvo aktyvūs netoli kareivių. Kariuomenė kalbėjo apie teroristus.
Izraelio pajėgos teroristinių organizacijų narius atakavo ir palestiniečių teritorijos pietuose. Kariai, be to, nukovė „Hamas“ jūrų policijos vado pavaduotoją, dalyvavusį žudynėse Izraelyje 2023 m. spalio 7 d. Ir šių duomenų patikrinti nėra galimybės.
„Hamas“ tuo tarpu, liudininkų duomenimis, Gazos Ruože įvykdė egzekuciją trims asmenims. Islamistai po kaltinimų bendradarbiavus su Izraeliu tris palestiniečius naktį į pirmadienį nušovė prie Šifos ligoninės Gazos mieste. Apie tai pranešė ir Izraelio laikraštis „Haaretz“.
Islamistų organizacija garsėja tuo, kad labai griežtai kovoja su vidaus priešais.
