Libanas: Izraelio smūgis pietuose nusinešė penkių žmonių gyvybes

Valstybinė naujienų agentūra pranešė, kad smūgis netoli Bint Džbeilo buvo nukreiptas į motociklą. Izraelis dažnai rengia smūgius Libane, teigdamas, kad jie nukreipti prieš „Hezbollah“, nepaisant lapkričio mėn. paskelbto ugnies nutraukimo, kuris turėjo užbaigti daugiau nei metus trukusius karo veiksmus tarp šalių.
Libano ministras pirmininkas Nawafas Salamas savo paskyroje „X“ pasmerkė smūgius kaip „tyčinį nusikaltimą prieš civilius“.
„Paliaubų susitarimo garantai turėtų daryti didžiausią spaudimą Izraeliui, kad jis nedelsdamas nutrauktų agresiją, pasitrauktų iš okupuotos Libano teritorijos ir paleistų sulaikytuosius“, – sakė jis.
Lapkričio mėn. paliaubas prižiūri komitetas, kurį sudaro Jungtinės Valstijos, Prancūzija, Libanas ir Izraelis.
Šią savaitę Izraelis intensyviau ir dažniau atakavo Libaną.
Ketvirtadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad smogė „Hezbollah“ ginklų sandėliams keliose vietovėse pietų Libane.
Spaudžiama JAV ir bijodama intensyvesnių Izraelio smūgių, Libano vyriausybė siekia nuginkluoti „Hezbollah“.
Užsienio reikalų ministras Youssefas Raggis sakė, kad kariuomenė per tris mėnesius užbaigs savo kovotojų nuginklavimą pasienio zonoje.
Kariuomenė teigė, kad dėl ketvirtadienio smūgių Izraelio paliaubų pažeidimų skaičius padidėjo iki 4 500 ir įspėjo, kad tai gali sulėtinti „Hezbollah“ nusiginklavimą.
