Izraelio kariuomenė perspėjo dėl „precedento neturinčios jėgos“ panaudojimo Gazos mieste

Kariuomenės atstovas spaudai Avichay Adraee savo įraše socialiniame tinkle „X“ arabų kalba kreipėsi į Gazos miesto gyventojus: „Nuo šios akimirkos Salaho al Dino kelias yra uždarytas kelionėms į pietus. Izraelio gynybos pajėgos ir toliau precedento neturinčia jėga veiks prieš „Hamas“ ir kitas teroristines organizacijas“.
Jis pridūrė, kad vienintelis galimas kelias į pietus yra per al Rashido gatvę, ir paragino gyventojus „pasinaudoti šia galimybe ir prisijungti prie šimtų tūkstančių miesto gyventojų, kurie persikėlė į pietus, į humanitarinę zoną“.
