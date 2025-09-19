Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė perspėjo dėl „precedento neturinčios jėgos“ panaudojimo Gazos mieste

2025-09-19 13:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 13:22

Izraelio kariuomenė penktadienį įspėjo, kad Gazos mieste bus panaudota „precedento neturinti jėga", ir paragino gyventojus bėgti į pietus, kartu paskelbdama, kad uždaromas prieš 48 valandas atidarytas laikinas evakuacijos kelias.

Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė penktadienį įspėjo, kad Gazos mieste bus panaudota „precedento neturinti jėga“, ir paragino gyventojus bėgti į pietus, kartu paskelbdama, kad uždaromas prieš 48 valandas atidarytas laikinas evakuacijos kelias.

0

Kariuomenės atstovas spaudai Avichay Adraee savo įraše socialiniame tinkle „X“ arabų kalba kreipėsi į Gazos miesto gyventojus: „Nuo šios akimirkos Salaho al Dino kelias yra uždarytas kelionėms į pietus. Izraelio gynybos pajėgos ir toliau precedento neturinčia jėga veiks prieš „Hamas“ ir kitas teroristines organizacijas“.

Jis pridūrė, kad vienintelis galimas kelias į pietus yra per al Rashido gatvę, ir paragino gyventojus „pasinaudoti šia galimybe ir prisijungti prie šimtų tūkstančių miesto gyventojų, kurie persikėlė į pietus, į humanitarinę zoną“.

