Prieš JT konferenciją, kurioje šalys pripažins Palestiną, per Izraelio smūgius Gazoje žuvo 34 žmonės

Gazoje „al Shifa“ ligoninės, į kurią buvo atvežta dauguma kūnų, sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 14 žmonių, žuvusių vėlų šeštadienio vakarą per smūgį į gyvenamąjį namą pietinėje miesto dalyje. Sveikatos apsaugos darbuotojai teigė, kad tarp žuvusiųjų yra ligoninėje dirbusi slaugytojas, jo žmona ir trys vaikai.
Izraelis šeštadienį įvykdytų smūgių nekomentavo.
Naujausia Izraelio operacija, prasidėjusi šią savaitę, dar labiau eskaluoja konfliktą Artimuosiuose Rytuose ir tikėtina, kad dar labiau atitolina bet kokias paliaubas.
Izraelio kariuomenė, kuri teigia norinti „sunaikinti „Hamas“ karinę infrastruktūrą“ ir ragina palestiniečius pasitraukti, nenurodė, kiek tęs puolimą, tačiau manoma, kad jis gali užtrukti mėnesius.
Kelios šalys ketina pripažinti Palestinos valstybę
Naktiniai Izraelio antskrydžiai surengti, kai kurioms didelėms Europoms šalims ruošiantis pirmadienį vyksiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje pripažinti palestiniečių valstybingumą.
Tarp tokių šalių yra Jungtinė Karalystė (JK), Prancūzija, Kanada, Australija, Malta, Belgija ir Liuksemburgas. Portugalijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad sekmadienį pripažins Palestinos valstybę.
Prieš JT Asamblėją Izraelio taikos aktyvistai gyrė planuojamą Palestinos valstybės pripažinimą. Sekmadienį daugiau nei 60 žydų ir arabų taikos ir susitaikymo organizacijų grupė, pasivadinusi „It's Time Coalition“ („Laikas koalicijai“), paragino nutraukti karą, paleisti įkaitus ir pripažinti Palestinos valstybę.
„Mes atsisakome amžinai gyventi su kalaviju. JT sprendimas suteikia istorinę galimybę pereiti nuo mirties spąstų prie gyvenimo, nuo nesibaigiančio mesijinio karo prie abiejų tautų saugios ir laisvos ateities“, – sakoma „It's Time Coalition“ vaizdo pareiškime.
Vis dėlto paliaubos vis dar nepasiekiamos. Per pastaruosius 23 mėnesius dėl Izraelio bombardavimo Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 65 tūkst. žmonių, buvo sunaikinti didžiuliai teritorijos plotai, apie 90 proc. gyventojų buvo priversti palikti savo namus ir kilo katastrofiška humanitarinė krizė, o ekspertai teigia, kad Gazos mieste siaučia badas.
Izraelis nukovė „Hamas“ snaiperį?
Izraelio kariuomenė sekmadienį, nepateikdama įrodymų, pranešė nukovusi Majedą Abu Selmiyą, kuris, anot jos, buvo islamistų grupuotės „Hamas“ karinio sparno snaiperis ir ruošėsi surengti daugiau išpuolių Gazos mieste.
M. A.Selmiya buvo „al Shifos“ ligoninės direktoriaus dr. Mohamedo Abu Selmiyos brolis.
Mohamedas Abu Selmiya šiuos kaltinimus pavadino melu ir teigė, kad Izraelis bando pateisinti civilių gyventojus žudymą. Jis naujienų agentūrai „Associated Press“ sakė, kad jo 57 metų brolis sirgo hipertenzija, diabetu ir turėjo regos problemų.
Pastarosiomis dienomis Izraelis ragino šimtus tūkstančių Gazos mieste prisiglaudusių palestiniečių persikelti į pietus, į vadinamąją humanitarinę zoną, ir šią savaitę dviem dienoms atidarė dar vieną koridorių į pietus nuo miesto, kad galėtų evakuotis dar daugiau žmonių.
Palestiniečiai pradėjo judėti iš Gazos automobiliais ir pėsčiomis, nors dauguma jų nenori vėl būti iškeldinti iš namų, yra per silpni išvykti arba neturi pakankamai santaupų tokiam persikėlimui.
Pagalbos grupės įspėjo, kad priverstinė tūkstančių žmonių evakuacija dar labiau pablogins ir taip didžiulę humanitarinę krizę. Jos ragina paskelbti paliaubas, kad pagalba galėtų pasiekti tuos, kuriems jos labiausiai reikia.
„Hamas“ vis dar laikomų įkaitų šeimos taip pat ragina nutraukti ugnį, kaltindamos Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu pasmerkus jų artimuosius mirčiai tęsiant kovą, užuot derėjęsi dėl karo pabaigos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!