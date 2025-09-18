PSO vadovas: ligoninės Gazoje yra ties žlugimo riba

„Karinis įsiveržimas ir įsakymai evakuotis šiaurinėje Gazos dalyje kelia naujas gyventojų perkėlimo bangas, verčia traumuotas šeimas gyventi vis mažesnėje teritorijoje, netinkamoje žmogiškam orumui“, – sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesus.
Jis įspėjo, kad „ligoninės, kurios jau ir taip yra perpildytos, atsidūrė ant žlugimo ribos, nes didėjantis smurtas užkerta kelią patekti į jas ir neleidžia PSO tiekti gyvybiškai svarbių reikmenų“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!