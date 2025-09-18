Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

PSO vadovas: ligoninės Gazoje yra ties žlugimo riba

2025-09-18 11:47 / šaltinis: BNS
2025-09-18 11:47

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas ketvirtadienį perspėjo, kad dėl Izraelio puolimo šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje jau ir taip perpildytos ligoninės atsidūrė ties žlugimo riba, ir pareikalavo „sustabdyti šias nežmoniškas sąlygas“.

Izraelio smūgis Gazos Ruožui (nuotr. SCANPIX)

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas ketvirtadienį perspėjo, kad dėl Izraelio puolimo šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje jau ir taip perpildytos ligoninės atsidūrė ties žlugimo riba, ir pareikalavo „sustabdyti šias nežmoniškas sąlygas“.

REKLAMA
1

„Karinis įsiveržimas ir įsakymai evakuotis šiaurinėje Gazos dalyje kelia naujas gyventojų perkėlimo bangas, verčia traumuotas šeimas gyventi vis mažesnėje teritorijoje, netinkamoje žmogiškam orumui“, – sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesus.

Jis įspėjo, kad „ligoninės, kurios jau ir taip yra perpildytos, atsidūrė ant žlugimo ribos, nes didėjantis smurtas užkerta kelią patekti į jas ir neleidžia PSO tiekti gyvybiškai svarbių reikmenų“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų