LRT atsakė, ar Lietuva dalyvaus „Eurovizijoje“ su Izraeliu, kuris kaltinamas genocidu

Protestuodamos prieš Izraelio veiksmus, apie atsisakymą dalyvauti Eurovizijoje pranešė jau 5 valstybės. O ką dėl to darys Lietuvos Nacionalinis radijas ir televizija (LRT)?
„Euroviziją“ boikotuos vis daugiau valstybių
Po Airijos, Slovėnijos, Nyderlandų ir Islandijos pranešimų trečiadienį Ispanija tapo pirmąja iš 5 didžiausių „Eurovizijos“ rėmėjų, oficialiai paskelbusių sprendimą boikotuoti 2026 m. gegužės 12–16 d. Vienoje vyksiantį konkursą, jei jame dalyvaus Izraelis, praneša Vokietijos visuomeninis transliuotojas „Deutsche Welle“.
Šalies pasitraukimas buvo patvirtintas Ispanijos valstybinio transliuotojo RTVE valdybos balsų dauguma. Balsavimas vyko po to, kai Ispanijos kultūros ministras Ernestas Urtasunas praėjusią savaitę pareiškė, kad šalis turėtų pasitraukti iš renginio, jei Izraelis liks dalyvaujančių šalių sąraše.
Olandijos visuomeninis transliuotojas „Avrotros“ taip pat pareiškė, kad „dabartinėje situacijoje, atsižvelgiant į nuolatines ir didžiules žmonių kančias Gazoje, Izraelio dalyvavimo nebegalima pateisinti“. Sprendimas dėl Izraelio dalyvavimo turėtų būti priimtas gruodžio mėnesį.
Beje, dėl Kremliaus karo Ukrainoje ir prieš gyventojus vykdomų nusikaltimų Rusijai yra uždrausta dalyvauti „Eurovizijoje“ nuo 2022 m.
Vis dėlto panašu, kad LRT nėra apsisprendusi, kaip vertinti Izraelio veiksmus ir ar dėl jų atsisakyti dalyvavimo „Eurovizijoje“.
Naujienų portalas tv3.lt klausė nacionalinio transliuotojo, kaip jis vertina Izraelio atakas prieš civilius-Gazos gyventojus ir ar (kodėl) LRT / Lietuva turėtų dalyvauti konkurse, kuriame dalyvauja šalis, pripažinta vykdanti genocidą.
Į šiuos klausimus LRT Viešųjų ryšių skyriaus vadovė Augustė Mikulėnaitė atsakė taip:
„Suprantame šį klausimą ir sekame Europos transliuotojų sąjungoje (EBU) vykstančias diskusijas. EBU priėmus sprendimą, LRT taip pat išplatins savo poziciją, kuria pasidalinsime ir su jumis.“
Izraelio vykdomo genocido požymiai
Izraelis nuolat atakuoja Gazos ruožą nuo 2003 m. spalio. Tada teroristine laikoma ir Gazoje valdanti grupuotė „Hamas“ netikėtai užpuolė Izraelį, nužudė daugybę civilių šios šalies gyventojų ir dalį jų pagrobė įkaitais. Vėliau sekė žydų atsakas.
Jungtinių Tautų nepriklausomo tyrimo komisija teigia, kad Izraelis įvykdė genocidą prieš palestiniečius Gazos ruože.
Kaip teigiama naujajame komisijos pranešime, yra pagrįstų priežasčių manyti, kad nuo 2023 m. karo su „Hamas“ pradžios buvo įvykdyti 4 iš 5 tarptautinėje teisėje apibrėžtų genocido aktų: vienos gyventojų grupės žudymas, sunkus fizinis ir psichinis jų žalojimas, tyčinis sukūrimas sąlygų, skirtų sunaikinti grupę, ir gimimų prevencija.
Ataskaitoje, kaip genocido ketinimų įrodymas, cituojami Izraelio lyderių pareiškimai ir Izraelio karinių pajėgų veiksmai.
Izraelio Užsienio reikalų ministerija atmetė ataskaitą ir pavadino ją „iškreipta ir melaginga“.
Izraelio dalyvavimas „Eurovizijoje“
Izraelis debiutavo Eurovizijoje 1973 m., kai ji dar vadinosi „Grand Prix d'Eurovision de la Chanson“. Tuomet šalis tapo EBU nare. Ši asociacija vienija 73 aktyvius narius iš 56 šalių ir 35 asocijuotus narius iš 21 šalies Europoje, Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose.
Izraelis nėra vienintelis ne Europos dalyvis konkurse. Taip pat dalyvauja Armėnija ir Azerbaidžanas, o nuo 2015 m. „egzotiškiausia“ Eurovizijos konkurentė tapo Australija. Šou turi didžiulį gerbėjų ratą šioje šalyje, todėl Australija buvo priimta į EBU, kaip asocijuota narė.
Transliuotojų ir šalių už Europos ribų įtraukimas taip pat yra priežastis, kodėl renginys vadinamas „Eurovizijos dainų konkursu“, o ne „Europos dainų konkursu“.
Izraelis, užėmęs keturias pirmąsias vietas, yra vienas sėkmingiausių dalyvių. Tačiau Artimųjų Rytų konfliktas per pastaruosius penkis dešimtmečius keletą kartų turėjo įtakos konkursui.
