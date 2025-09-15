Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Eurovizija

Po virtinės šalių grasinimų trauktis iš „Eurovizijos“ – pirmasis Izraelio atsakas

2025-09-15 17:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 17:07

Nepaisant virtinės šalių grasinimų boikotuoti „Eurovizijos“ dainų konkursą, Izraelis neketina iš jo trauktis.

Eurovizija, Yuval Raphael (nuotr. SCANPIX)

Nepaisant virtinės šalių grasinimų boikotuoti „Eurovizijos“ dainų konkursą, Izraelis neketina iš jo trauktis.

„Nėra priežasčių, kodėl Izraelis ir toliau neturėtų būti svarbia šio kultūrinio įvykio, kuris jokiu būdu negali tapti politiniu, dalimi“, – pareiškė „Eurovizijoje“ dalyvaujančio Izraelio nacionalinio transliuotojo KAN direktorius Golanas Jochpazas, kurį cituoja šalies žiniasklaida.

Šalys žada trauktis iš „Eurovizijos“

Tai pirmoji Izraelio reakcija į kelių šalių pareiškimus, kad jos nedalyvaus dainų konkurse, jei jame bus Izraelio atstovų. Neseniai boikotu pagrasino Airijos ir Nyderlandų transliuotojai. Slovėnija taip pat leido suprasti, kad šalis nedalyvaus „Eurovizijoje“, jei joje dalyvaus Izraelis.

Ir kitos šalys, įskaitant Ispaniją bei Belgiją, kritiškai vertina Izraelio dalyvavimą. Belgija galutinį sprendimą dėl dalyvavimo ketina priimti gruodį. 

Nuo Gazos karo pradžios 2023 m. Artimųjų Rytų konfliktas temdo „Eurovizijos“ dainų konkursą, kuris deklaruojamas kaip nepolitinis. Tiek per konkursą Malmėje 2024 m., tiek Bazelyje 2025-aisiais vyko antiizraelietiškos demonstracijos. Gazos karą sukėlė „Hamas“ ir kitų islamistinių grupuočių žudynės Izraelyje 2023 m. spalio 7 d.

„Eurovizijos“ dainų konkursas kitais metais gegužės 12–16 dienomis vyks Vienoje. Šiais metais Izraelio atstovė Yuval Raphael konkurse užėmė antrąją vietą.

Vasileuskas
Vasileuskas
2025-09-15 17:55
Kad Izraelis naikina islamo teroristus, kurie dešimtmečiais mėto bombas ir leidžia raketas jiems per tvorą yra sveikintina. Kad jie grobia tų muslimų žemes ir ten statosi namus - yra žiauru ir smerktina. Bet visa tai yra figne. Man kyla kitas klausimas - o kaip tie Joškės ir Sarhos aplamai atsidūrė Eurovizijoje? Geografiškai Izraelis kaip ir Armėnija bei Azerbaidžanas yra Vakarų Azijos valstybės. Tad kyla klausimas, kaip aziatai gali metų metais dalyvauti grynai europietiškame konkurse? Atsakymas čia yra labai paprastas - Eurovizija save laiko apolitiška, tačiau yra supuvęs, korumpuotas ir moralę praradęs politinis darinys (ne dainų konkursas!). Taigi, esu tos nuomonės, kad jei tai Europos dainų konkursas, tad jame ir turi dalyvauti vien europiečiai, o jei nori dalyvauti žydai, azerai, armėnai ar aborigenai, tai tegul dalyvauja, bet kaip "apšildantys" atlikėjai ar grupės.
8877
8877
2025-09-15 17:26
nuo kada zydai europa
Skaityti visus komentarus (7)
