Septynis kartus laimėjusi šalis žada trauktis iš „Eurovizijos“: įvardijo priežastį

Airijos transliuotojas savo pareiškime nurodė, kad keletas Europos transliuotojų sąjungos (EBU) narių išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio dalyvavimo konkurse liepos mėnesį vykusiame EBU visuotiniame susirinkime, skelbia „Sky News“.
Iškėlė 1 sąlygą
RTE pridūrė, kad jų „pozicija“ yra tokia, jog Airija nedalyvaus 2026 metų „Eurovizijos“ konkurse, jei Izraelio dalyvavimas bus patvirtintas. Galutinį sprendimą dėl Airijos dalyvavimo transliuotojas priims tik po EBU sprendimo, ar Izraelis galės dalyvauti.
„RTE nori padėkoti EBU už plačius konsultacijų procesus, kurie buvo inicijuoti po šio susitikimo, ir už galimybę iki gruodžio mėnesio atsisakyti dalyvavimo be sankcijų“, – teigiama pareiškime.
Transliuotojas taip pat pabrėžė: „RTE mano, kad Airijos dalyvavimas būtų nepriimtinas, atsižvelgiant į nuolatinį ir siaubingą gyvybių netekimą Gazoje. RTE taip pat itin nerimauja dėl tikslingo žurnalistų žudymo Gazoje, tarptautinių žurnalistų neįleidimo į teritoriją bei likusių įkaitų padėties.“
Airija „Eurovizijoje“ laimėjo jau septynis kartus, tiek pat kiek ir Švedija, ir paskutinį kartą – 1996 metais.
„Eurovizijos“ konkurso direktorius Martinas Greenas teigė: „Suprantame susirūpinimą ir stiprias nuostatas dėl besitęsiančio konflikto Artimuosiuose Rytuose. Vis dar konsultuojamės su visais EBU nariais, siekdami surinkti nuomones apie tai, kaip valdyti dalyvavimą ir geopolitinę įtampą „Eurovizijos“ konkurse. Transliuotojai turi iki gruodžio vidurio patvirtinti, ar nori dalyvauti kitų metų renginyje Vienoje. Kiekvienas narys pats sprendžia, ar dalyvaus konkurse, ir gerbsime bet kokį sprendimą.“
70-as jubiliejinis konkursas vyks gegužę Vienoje, Austrijoje, po to, kai šių metų konkurse Bazelyje, Šveicarijoje, Austrijos atstovas JJ laimėjo su daina „Wasted Love“.
