TV3 naujienos > Žmonės > Eurovizija

Paaiškėjo, kiek kainuoja bilietai į Lietuvos „Eurovizijos“ atrankos finalą: žiūrovams – svarbus įspėjimas

2025-09-11 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 13:25

Lietuvos nacionalinė „Eurovizijos“ atranka įgauna pagreitį: jau žinoma, kad finalas vyks 2025 m. vasario 27 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje. Organizatoriai kviečia pasižymėti šią datą kalendoriuose – žiūrovai galės stebėti renginį ne tik per televiziją, bet ir gyvai arenoje.

Paaiškėjo, kiek kainuos bilietai į Lietuvos „Eurovizijos“ atrankos finalą (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos nacionalinė „Eurovizijos“ atranka įgauna pagreitį: jau žinoma, kad finalas vyks 2025 m. vasario 27 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje. Organizatoriai kviečia pasižymėti šią datą kalendoriuose – žiūrovai galės stebėti renginį ne tik per televiziją, bet ir gyvai arenoje.

3

Šių metų „Eurovizijos“ atrankos finalas žada ne tik daug kokybiškos muzikos – tai bus šou, kuriame susijungs ryškiausios šviesos, pribloškiantys garsai, netikėčiausios staigmenos ir emocijos, kurios uždegs tiek mažiausius, tiek didžiausius žiūrovus, skelbė bilietai.lt

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, kad iki šių metų lapkričio 11 d. dar galima teikti paraiškas dalyvauti nacionalinėje atrankoje. Tai šansas Lietuvos kūrėjams ir atlikėjams pasirodyti didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje. 

Bilietų kainos

Kol laukiame balsų, nušviečiančių visa areną: finalo vakaras taps įsimintiniausia žiemos švente, kurioje netrūks nei energijos, nei humoro, nei jaudulio. Tai renginys, kurio metu dainos virs istorijomis, o istorijos – svajonėmis, galinčiomis nuskambėti visoje Europoje, rašoma bilietų platinimo puslapyje.

Skelbiama, kad renginio trukmė – apie 3 valandas.

Bilietų kainos – nuo 10 iki 37 eurų.

Primename, kad tėvai su vaikais taip pat privalo įsigyti bilietus – nemokamas įėjimas nenumatytas.

Taip pat atkreipiame dėmesį į svarbų įspėjimą, pateikiamą žiūrovams arenoje: „Gerbiami žiūrovai, informuojame, kad renginio metu bus naudojami intensyvūs šviesos efektai ir stiprūs garsai, kurie jautresniems asmenims gali sukelti diskomfortą ar epilepsijos priepuolius.“

