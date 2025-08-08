Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Grupei „Katarsis“ – stulbinanti žinia: tai nutinka itin retai

2025-08-08 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 10:25

Solána Imani Rowe, geriau žinoma sceniniu slapyvardžiu SZA – amerikiečių dainininkė ir dainų autorė – nustebino Lietuvos gerbėjus.

Grupė „Katarsis“ (nuotr. EBU)
45

Solána Imani Rowe, geriau žinoma sceniniu slapyvardžiu SZA – amerikiečių dainininkė ir dainų autorė – nustebino Lietuvos gerbėjus.

REKLAMA
0

Žinoma moteris socialiniame tinkle pasidalijo alternatyvaus roko grupės „Katarsis“ garso takeliu.

Grupė „Katarsis“ Eurovizijoje
(45 nuotr.)
(45 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Grupė „Katarsis“ Eurovizijoje

Neeilinis dėmesys

Socialiniame tinkle „Instagram“ garsi dainininkė pasidalijo jūros bangų fotografija, o fone girdisi „Katarsio“ daina „Kas man be jūros“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vasara, kai patyriau viską, ką tik įmanoma patirti“, – rašė ji.

Primename, kad šiais metais „Eurovizijoje“ Lietuvą atstovavusi grupė „Katarsis“ visai neseniai paskelbė džiugią žinią – jie ruošiasi turui po Europą. Vos pasirodžius šiai naujienai grupė pasidžiaugė neįtikėtinu pasiekimu.

REKLAMA
REKLAMA

Gerai žinoma muzikos grupė „Katarsis“ pirmadienį paskelbė datas ir žinią, jog organizuoja turą po Europą. Tarp šalių, kuriose lankysis grupė, bus ir kaimyninė Latvija, kur jie užbaigs kelionę po Europą.

REKLAMA

Turas prasidės lapkričio 9 dieną ir tęsis iki lapkričio 29-os dienos. Į grupės koncertus bus galima ateiti šiuose miestuose:

Lapkričio 9 diena – Švedija, Stoholmas, lapkričio 10 diena – Airija, Dublinas, lapkričio 12 diena – Anglija, Londonas, lapkričio 17 diena – Olandija, Amsterdamas, lapkričio 20 diena – Lenkija, Varšuva, lapkričio 24 diena – Vokietija, Berlynas, lapkričio 27 diena – Suomija, Helsinkis, lapkričio 29 diena – Latvija, Ryga.

REKLAMA
REKLAMA

Pasidalijo džiugia žinia

Tiesa, nepraėjus nė parai grupė pasidalijo dar viena žinia. Pasirodo, jie dar net nebuvo spėję paskelbti papildomų koncertų, vyksiančių Berlyne, o bilietai į šiuos jau buvo... išparduoti.

„Net neturėjome šanso paskelbti papildomų koncertų Berlyne datas, o jie jau buvo išparduoti. Berlynas 23, 24,25 – bilietai išpirkti. Londone – išpirkti. Papildomo koncerto data bus paskelbta rytoj. Varšuvoje – išpirkti. Ieškome laiko dar vienam koncertui.

Mes tiesiog netekę žado dėl tokio susidomėjimo ir beprotiškai dėkingi kiekvienam už tokį palaikymą“, – rašė grupės nariai.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų