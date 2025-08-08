Grupei „Katarsis“ – stulbinanti žinia: tai nutinka itin retai

Žinoma moteris socialiniame tinkle pasidalijo alternatyvaus roko grupės „Katarsis“ garso takeliu.
Neeilinis dėmesys
Socialiniame tinkle „Instagram“ garsi dainininkė pasidalijo jūros bangų fotografija, o fone girdisi „Katarsio“ daina „Kas man be jūros“.
„Vasara, kai patyriau viską, ką tik įmanoma patirti“, – rašė ji.
Primename, kad šiais metais „Eurovizijoje“ Lietuvą atstovavusi grupė „Katarsis“ visai neseniai paskelbė džiugią žinią – jie ruošiasi turui po Europą. Vos pasirodžius šiai naujienai grupė pasidžiaugė neįtikėtinu pasiekimu.
Gerai žinoma muzikos grupė „Katarsis“ pirmadienį paskelbė datas ir žinią, jog organizuoja turą po Europą. Tarp šalių, kuriose lankysis grupė, bus ir kaimyninė Latvija, kur jie užbaigs kelionę po Europą.
Turas prasidės lapkričio 9 dieną ir tęsis iki lapkričio 29-os dienos. Į grupės koncertus bus galima ateiti šiuose miestuose:
Lapkričio 9 diena – Švedija, Stoholmas, lapkričio 10 diena – Airija, Dublinas, lapkričio 12 diena – Anglija, Londonas, lapkričio 17 diena – Olandija, Amsterdamas, lapkričio 20 diena – Lenkija, Varšuva, lapkričio 24 diena – Vokietija, Berlynas, lapkričio 27 diena – Suomija, Helsinkis, lapkričio 29 diena – Latvija, Ryga.
Pasidalijo džiugia žinia
Tiesa, nepraėjus nė parai grupė pasidalijo dar viena žinia. Pasirodo, jie dar net nebuvo spėję paskelbti papildomų koncertų, vyksiančių Berlyne, o bilietai į šiuos jau buvo... išparduoti.
„Net neturėjome šanso paskelbti papildomų koncertų Berlyne datas, o jie jau buvo išparduoti. Berlynas 23, 24,25 – bilietai išpirkti. Londone – išpirkti. Papildomo koncerto data bus paskelbta rytoj. Varšuvoje – išpirkti. Ieškome laiko dar vienam koncertui.
Mes tiesiog netekę žado dėl tokio susidomėjimo ir beprotiškai dėkingi kiekvienam už tokį palaikymą“, – rašė grupės nariai.
